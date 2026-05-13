Ο Μπάρναμπας Βάργκα έγινε αναγκαστική αλλαγή στην ανάπαυλα της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα.

Απρόοπτο προέκυψε για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην για εκείνη βαθμολογικά αδιάφορη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο λόγος για τον Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος τραυματίστηκε περίπου στο 38ο λεπτό, όταν μετά από εναέρια μονομαχία ένιωσε ενοχλήσεις στα πλευρά του.

Ο Ούγγρος φορ «έσφιξε» τα δόνια και κατάφερε να βγάλει το πρώτο μέρος, όμως στην ανάπαυλα έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ο Μάρκο Νίκολιτς πέρασε στη θέση του διεθνή φορ τον Ρόμμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος αγωνίστηκε στα δεξιά και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά πήγε στο πλευρό του Ζίνι.

Πλέον μένει να φανεί το μέγεθος του πρωταθλήματος και αν ο Βάργκα θα είναι ετοιμοπόλεμος για το ματς - φιέστα με τον Ολυμπιακό, στη Νέα Φιλαδέλφεια, την ερχόμενη Κυριακή (17/5, 19:30).

Από πλευράς Θεσσαλονικιών πέρασε εκτός ο Τζόντζο Κένι, καθώς σύμφωνα με τη NOVA δεν έχει τις απαιτούμενες ανάσες ώστε να συνεχίσει τον αγώνα και αντικαταστάθηκε από τον Χόρχε Σάντσες.