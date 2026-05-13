Ο Σαντιάγκο Έσε έγιεν αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο μέρος του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο.

Αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό στο πρώτο μέρος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο. Ο Σαντιάγκο Έσε ήταν στις βασικές επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όμως δεν κατάφερε να βγάλει το ημίχρονο.

Στο 27ο λεπτό ο Αργεντινός χαφ έπεσε στο έδαφος, λόγω ενοχλήσεων, το «πάλεψε» να συνεχίσει, όμως εν τέλει αντικαταστάθηκε στο 36ο λεπτό. Στη θέση του στη μεσαία γραμμή πέρασε ο συμπατριώτης του, Λορέντσο Σιπιόνι.

Θυμίζουμε πως στο τελευταίο ματς της σεζόν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ την ερχόμενη Κυριακή (17/5, 19:30) από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο ματς... στέψης της, στη Νέα Φιλαδέλφεια.