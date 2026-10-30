Η απουσία του Μπρούμα σπάει τον σταθερό κορμό του Άρη και ανοίγει το ερώτημα της αντικατάστασής του, με τον Παπασαραφιανό να μπαίνει πλέον στο κάδρο.

Ο μυϊκός τραυματισμός του Μπρούμα δημιουργεί στον Μιχάλη Γρηγορίου κάτι περισσότερο από μία απλή απουσία ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, την Κυριακή (1/11) στις 17:00.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ήταν ένα από τα σταθερά πρόσωπα της ενδεκάδας πάνω στην οποία βασίστηκε ο Άρης στα τρία συνεχόμενα νικηφόρα παιχνίδια του Πρωταθλήματος μετά τη διακοπή. Η απουσία του σημαίνει ότι, για πρώτη φορά σε αυτό το διάστημα, ο Γρηγορίου είναι υποχρεωμένος να πειράξει τον βασικό κορμό που του έδωσε συνοχή, συνεργασίες και αγωνιστική συνέπεια.

Για τον ίδιο τον Μπρούμα, η εξέλιξη αποτελεί πισωγύρισμα σε μία περίοδο κατά την οποία είχε αρχίσει να βρίσκει ρυθμό και συνέχεια. Μετά την περσινή δύσκολη σεζόν, όπου ο σοβαρός τραυματισμός του περιόρισε σημαντικά τον χρόνο συμμετοχής του στην Μπενφίκα, ο Πορτογάλος είχε αρχίσει να αποκτά ουσιαστικό ρόλο στον φετινό Άρη. Μάλιστα, σε ένα διάστημα όπου ήταν από τους πιο επιδραστικούς μεσοεπιθετικούς της ομάδας. Η παρουσία του στην αριστερή πλευρά έδινε ταχύτητα, κάθετο παιχνίδι και απειλή στο ένας εναντίον ενός, ενώ είχε αρχίσει να «δένει» περισσότερο με τις υπόλοιπες λειτουργίες της ενδεκάδας.

Η απουσία του, επομένως, δημιουργεί και ένα ξεκάθαρο αγωνιστικό ερώτημα: ποιος θα καλύψει το αριστερό άκρο;

Ο Γιάννης Γιαννιώτας έχει αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς, όμως ακόμη κι αν προλάβει να τεθεί στη διάθεση του προπονητή, δύσκολα θα είναι έτοιμος για βασικός μετά από απουσία σχεδόν ενός μήνα. Οι Παλάσιος και Αλφαρέλα παραμένουν αυτή τη στιγμή εκτός βασικών πλάνων, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις προφανείς επιλογές. Ο Μπουσαΐντ αποτελεί μία λύση, καθώς κάλυψε τη θέση στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο διαφοροποίησης του σχηματισμού ή μετατόπισης ενός από τους επιθετικούς προς τα άκρα. Υπάρχει όμως πλέον και ακόμη ένα όνομα που μπαίνει πιο σοβαρά στη συζήτηση....

Ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός από στιγμιότυπο στη «μάχη» του ΟΑΚΑ

Ο Παπασαραφιανός έβαλε το όνομά του στο rotation

Η παρουσία του Σαραφανιού Παπασαραφιανού στο αρχικό σχήμα του ΟΑΚΑ αποτέλεσε μία μικρή έκπληξη, καθώς στα προηγούμενα παιχνίδια Κυπέλλου οι Χαρούπας και Βοριαζίδης είχαν πάρει περισσότερο χρόνο κι αυτός είχε περιοριστεί σε μόλις 33 αγωνιστικά λεπτά.

Ο γεννημένος στις 31 Ιανουαρίου 2009 ποδοσφαιριστής, όμως, αξιοποίησε την ευκαιρία. Παρότι αγωνίστηκε ως εξτρέμ, θέση που δεν αποτελεί τη φυσική του, είχε ενεργή συμμετοχή στο γκολ της ισοφάρισης, δημιουργώντας την ασίστ για τον Καντεβέρε, ενώ απείλησε ακόμη δύο φορές την εστία του Παναθηναϊκού. Η φυσική του θέση βρίσκεται περισσότερο στον άξονα, όμως η τεχνική του κατάρτιση, η ικανότητα στο οδήγημα της μπάλας και η άνεσή του να κινείται σε διαφορετικές ζώνες της επίθεσης του δίνουν τη δυνατότητα να καλύψει περισσότερους ρόλους. Το σημαντικότερο είναι ότι στο πρώτο πραγματικά απαιτητικό τεστ με την πρώτη ομάδα δεν έδειξε ξένο σώμα. Έβγαλε θράσος και είχε ένταση στο παιχνίδι του.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι πρέπει ξαφνικά να φορτωθεί με ευθύνες ή να θεωρηθεί αυτομάτως βασική λύση. Σημαίνει όμως ότι κέρδισε το δικαίωμα να μπει πιο σοβαρά στο rotation και στο Πρωτάθλημα, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Ο Παπασαραφιανός αποτελεί άλλωστε ένα από τα project του Άρη και είναι βασικό στέλεχος των μικρών Εθνικών ομάδων, με σοβαρές πιθανότητες να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17 της FIFA στο Κατάρ.