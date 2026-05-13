Βόλος - Άρης: Ο Καντεβέρε δύο φορές άγγιξε το γκολ
Ο Τίνο Καντεβέρε δύο φορές βρέθηκε κοντά στο γκολ, προκειμένου να κάνει το 2-0 για τον Άρη κόντρα στον Βόλο.
Ο 30χρονος φορ από τη Ζιμπάμπουε στο 23' δέχθηκε τη βαθιά μπαλιά του Ρόουζ, ο Μορέιρα αδράνησε και ο Καντεβέρε από πλάγια αριστερά σε κενή εστία έστειλε τη μπάλα με το δεξί στην εξωτερική πλευρά των διχτύων!
Η ευκαιρία του Καντεβέρε
Στο 31' ο Καντεβέρε στάθηκε άτυχος. Δεξιά εκτός περιοχής, κοντά στο πλάγιο, είχε μία απίθανη έμπνευση να κρεμάσει τον Μορέιρα, αλλά η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι!
Το δοκάρι του Καντεβέρε
