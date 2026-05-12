Χειρουργείο ή συντηρητική θεραπεία είναι οι δύο επιλογές που έχει ο Μάρτιν Χόνγκλα και η τελική απόφαση θα παρθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο Καμερουνέζος μέσος αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο κι αυτός είναι ο λόγος του προγράμματος θεραπειών που ακολουθεί παράλληλα της προστασίας του στη διάρκεια της προετοιμασίας πριν από τους αγώνες. Πριν το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ επικρατούσε η αίσθηση περί μη συμμετοχής του στις υπόλοιπες αναμετρήσεις των Playoff, ωστόσο, ο Μάρτιν Χόνγκλα χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα είναι πιθανό να παίξει και κόντρα στον Βόλο.

Σημαντικότερο όλων είναι η απόφαση που θα ληφθεί για τον τρόπο διαχείρισης του προβλήματος στο γόνατο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «κίτρινοι» είναι υπέρ της επιλογής της χειρουργικής επέμβασης ούτως ώστε να είναι έτοιμος στο διάστημα της προετοιμασίας και κυρίως ενόψει της επόμενης χρονιάς. Ο Χόνγκλα βλέπει τη βελτίωση που έχει παρουσιάσει η κατάστασή του, κι όπως συνηθίζουν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, θέλει να συζητήσει επί του θέματος και με τον ιατρό του στην Ισπανία ο οποίος χρόνια τώρα παρακολουθεί την κατάστασή του.

Σε κάθε περίπτωση, καθώς η χρονιά ολοκληρώνεται την Κυριακή (17/5), θα πρέπει να ληφθεί οριστική απόφαση ούτως ώστε ο παίκτης να έχει το χρονικό περιθώριο της αποθεραπείας σε περίπτωση που αποφασιστεί να κάνει χειρουργική επέμβαση.