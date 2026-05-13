Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για τον Ολυμπιακό με αφορμή τα τελευταία παιχνίδια του.

Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να απειλήσει επιθετικά με αρκετούς τρόπους στα τελευταία παιχνίδια του. Αλλά τα γκολ παραμένουν σε πολύ χαμηλό ποσοστό.

Υπάρχουν κι αρκετά καλές εκτελέσεις σε κόρνερ και φάουλ, κύρια από τον Ρόντινεϊ και στη συνέχεια από τον Τσικίνιο, όμως ούτε από εκεί παίρνει τελικά γκολ η ομάδα. Οι κεφαλιές που καταφέρνουν και παίρνουν, και δη από καλές θέσεις, οι στόπερ Ρέτσος και Πιρόλα, δεν μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Τα άλματα είναι καλά, τα τελειώματα όμως όχι. Έτσι έγινε και με τον Πιρόλα την Κυριακή, έτσι είχε γίνει και με τον Ρέτσο στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι στην Τούμπα.

Ο Πιρόλα, παρεμπιπτόντως, μας θύμισε λίγο…Κάρμο στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ! Εννοώ με εκείνη την πολύ καλή 40άρα πάσα, με την οποία έβγαλε τον Ελ Κααμπί φάτσα με τον γκολκίπερ Παβλένκα. Ο Μαροκινός δεν την αξιοποίησε, αλλά η πάσα ήταν ακριβείας και ουσιαστικά ασίστ. Καλό είναι να συνεχίσει ο Ιταλός να δουλεύει αυτές τις μπαλιές με το αριστερό πόδι, γιατί είναι αλήθεια ότι λείπουν από την ομάδα τέτοιες πάσες, στις οποίες μας συνήθιζε ο Κάρμο.

Είναι ευχάριστο, πάντως, που εδώ και κάμποσα παιχνίδια ο Ολυμπιακός παίρνει ποιοτικά πράγματα από τον Έσε. Κι όχι μόνο τρεξίματα, κλεψίματα και μαρκαρίσματα, για τα οποία ξέρουμε ότι πάντοτε βοηθάει. Δεν είναι μόνο ότι ο Αργεντίνος πέρασε αυτή την υπέροχη σέντρα προς τον Ρόντινεϊ, που έφερε το γκολ επί του ΠΑΟΚ στο 1-1 την Κυριακή. Είναι ότι γενικά αυτό τον καιρό βλέπουμε πολύ καλές πάσες από τον Έσε, τόσο σε επιθέσεις, όσο και σε αντεπιθέσεις.

Κι αυτό είναι κάτι που πραγματικά έχει μεγάλη ανάγκη η ομάδα, να παίρνει βοήθειες δημιουργικά-επιθετικά από το 8άρι της. Ο Έσε και περιοχή πάτησε κυνηγώντας το γκολ και βγήκε να πλαγιοκοπήσει και κίτρινη κέρδισε για φάουλ από αντίπαλο. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση και βγάζει ένα προφίλ πιο πληθωρικού κεντρικού χαφ. Ίσως τον βοηθάει κι ότι μένει πιο πίσω για τα ανασταλτικά καθήκοντα ο Γκαρθία, που παίζει δυναμικά και κόβει, κυκλοφορώντας κι αρκετά καλά την μπάλα στον άξονα.

Προφανώς δεν είναι τυχαίο ότι στα πλέϊ οφ ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει βάλει άλλο κεντρικό δίδυμο στα χαφ πλην αυτό του Γκαρθία με τον Έσε. Ο Μουζακίτης απλά μπαίνει αλλαγή, οι δε Σιπιόνι και Νασιμέντο έχουν και οι δύο μαζί 10 λεπτά συμμετοχής στα πλέϊ οφ.

Βέβαια, τώρα είναι η πρώτη φορά που οι ομάδες δίνουν από τρία παιχνίδια η κάθε μία μέσα σε εφτά ημέρες, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν ο προπονητής του Ολυμπιακού επιμείνει στο δίδυμο του η, βάλει φρέσκα πόδια.

Άσχετο: Ο Σλοβένος Ομπρένοβιτς σφυρίζει λοιπόν απόψε στο Καραϊσκάκη. Είχε εχθρική διαιτησία για τον Ολυμπιακό στο 1-1 με τον Άρη στο Χαριλάου πρόπερσι. Και με πολλά εις βάρος του Ολυμπιακού λάθη (κι ένα υπέρ του) πέρυσι στο 4-2 επί του ΠΑΟ. Είχε παίξει και το ΑΕΚ-ΠΑΟ 4-0 φέτος.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μοιάζει εξεζητημένο αυτό που κάνει εσχάτως ο Μεντιλίμπαρ, με το να περνάει αλλαγή τον Μπιανκόν σε θέση δεξιού μπακ. Προφανώς δεν είναι ευχαριστημένος από τον Κοστίνια, που εκτός των άλλων τελειώνει τη σεζόν με μηδέν ασίστ σε 32 συμμετοχές…

Του Μπιανκόν του αρέσει να βγαίνει μπροστά και συνήθως περνάει και αξιόλογες σέντρες. Και ακόμη και δέκα λεπτά να τον βάλει ο προπονητής, θα παλέψει και στα δέκα. Το θέμα είναι η αμυντική του συγκέντρωση. Την Κυριακή 18 λεπτά έπαιξε και σε δύο περιπτώσεις δεν ήταν ασφαλείς οι επεμβάσεις του ανασταλτικά.

Και για το τέλος ένα ιμότζι