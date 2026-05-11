Ο Ολυμπιακός έχασε οριστικά πλέον το Πρωτάθλημα μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ αλλά έχει 2 ακόμα αγωνιστικές για να δει το που θα πλασαριστεί. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Η σεζόν προφανώς και δεν τελείωσε για τον Ολυμπιακό διότι έχει μπροστά του τον στόχο της δεύτερης θέσης αφού απέτυχε ως προς εκείνον της κατάκτησης του Πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να ήταν φουλ πετυχημένοι φέτος στο Champions League αλλά στο Πρωτάθλημα δεν τα κατάφεραν.

Και δεν τα κατάφεραν μετά από αυτήν την δυάδα των αγώνων με τον ΠΑΟΚ όπου ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο μέρος των 2 αναμετρήσεων και όμως μέτρησαν μία ήττα και μία ισοπαλία. Ειδικά δε στο παιχνίδι της Κυριακής στο Καραϊσκάκη εάν ένας σύλλογος άξιζε να πάρει το τρίποντο αυτός ήταν ο Ολυμπιακός. Με τα εάν βέβαια ποτέ δεν γίνεται δουλειά.

Ο Ολυμπιακός έχει εξελιχθεί σε μία ομάδα που έχει πολύ δύσκολο το γκολ και εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία περίοδο που δεν είναι καλά ο Ελ Καμπί και δεν βρίσκει δίχτυα ούτε ο Ταρέμι. Άρα ποιός να βάλει γκολ; Ποιός να σκοράρει;

Στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ λοιπόν με βάση την εικόνα του αγώνα θα έπρεπε να είχαμε ένα 2-0 στο πρώτο 45λεπτο και όμως ο πίνακας έγραψε 0-0. Θα έπρεπε να είχαμε συνολικά μία νίκη του Ολυμπιακού αλλά ήρθε αυτό το 1-1.

Σύμφωνοι στο ποδόσφαιρο δεν νικάει πάντα ο καλύτερος. Αλλά θα πρέπει να παραδεχθούμε πώς ο Ολυμπιακός πήρε πολύ λιγότερα πράγματα από αυτά που άξιζε στο γήπεδο.

Ο Ελ Καμπί ήταν μία βασική αιτία που δεν νίκησε ο Ολυμπιακός αλλά...

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί με τις ευκαιρίες που έχασε (τα τετ α τετ) αλλά με τις επιλογές του σε φάσεις που θα μπορούσε να σπάσει τη μπάλα σε συμπαίκτη του (όπως πχ στον Ζέλσον) ήταν μία βασική αιτία που δεν επικράτησε ο Ολυμπιακός του ΠΑΟΚ. Ο Μαροκινός συνεχίζει να μην βρίσκεται σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι και αυτό αποτυπώνεται από το πώς λειτουργεί στο γήπεδο. Ναι είχε δίκιο στην φάση που του έκλεισε κατά λάθος το οπτικό πεδίο ο Ροντινέϊ αλλα από τον Αγιούμπ ένα γκολ το περιμένεις σε τέτοιο ματς. Από έναν τόσο καλό σέντερ φορ όπως ο Ελ Καμπί πάντα υπάρχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός – όπως έχουμε αναδείξει ξανά – δεν παίρνει γκολ ούτε από τους χαφ του ούτε από τους ακραίους κυνηγούς. Έναν τουλάχιστον επαρκή αριθμό γκολ. Όταν λοιπόν χρειάζεσαι έναν μεγάλο αριθμό φάσεων για να βάλεις ένα γκολ τότε τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα.

Φυσικά το σωστό είναι αυτό που ανέφερε ο κόουτς Μεντιλίμπαρ. Ότι ο απολογισμός πάντα γίνεται στο τέλος της χρονιάς. Το τέλος αυτής της χρονιάς που είναι πιο κοντά από ποτέ και θα κρίνει άπαντες στην ομάδα των Πειραιωτών. Από την άλλη ένας τεράστιος Οργανισμός όπως ο Ολυμπιακός πάντα κοιτάζει το Πρωτάθλημα. Πάντα έχει ως βασικό ζητούμενο τον τίτλο, ο οποίος φέτος δεν ήρθε.