Ο τεχνικός της ΑΕΚ είναι ο καλύτερος Σέρβος προπονητής, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του.

Ο Μάρκο Νίκολιτς βρήκε μία ΑΕΚ σε πολύ δύσκολη κατάσταση, έστησε την ομάδα, της έδωσε ταυτότητα και στο φινάλε γεύτηκε τους καρπούς της δουλειάς του.

Στην πατρίδα του αποθεώνουν τον τεχνικό της ΑΕΚ και στέκονται στις σχέσεις που χτίζει στις ομάδες που εργάζεται. Ενδεικτικό είναι το άρθρο του Αλεξάνταρ Γιόκσιτς, στη Mozzart, ο οποίος παρακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια την πορεία του Νίκολιτς. Αναφέρεται, λοιπόν, στο μυστικό της επιτυχίας του 47χρονου τεχνικού. Αναλυτικά το άρθρο:

«Οι αξίες του Μάρκο Νίκολιτς είναι τόσο προπονητικές όσο και ανθρώπινες, γι' αυτό είναι πρωταθλητής.

Ο καλύτερος Σέρβος προπονητής αυτή τη στιγμή είναι ο Μάρκο Νίκολιτς. Γεγονός. Όχι μόνο λόγω της νικηφόρας πορείας προς το στέμμα στην Ελλάδα. Θα ήταν λάθος να βλέπουμε την επιρροή του χαρισματικού τεχνικού μόνο μέσα από το πρίσμα της τελευταίας του επιτυχίας. Το γεγονός ότι έφερε την ΑΕΚ στον ποδοσφαιρικό Όλυμπο είναι μια επιβεβαίωση του τι μπορεί να κάνει και πόσο ικανός είναι. Σαν χαμαιλέοντας απλώς αλλάξτε χρώμα, όχι συνήθειες. Συνήθειες νικητή. Αν ήταν μία φορά, θα έλεγε ο κόσμος ότι είναι τυχαίο. Όταν η επιτυχία διαρκεί και επιβεβαιώνεται ξανά και ξανά, τότε ακόμα κι όσοι δεν θέλουν να το παραδεχθούν, αναγκάζονται να του βγάλουν το καπέλο. Γιατί δεν γνέφει καταφατικά το κεφάλι, σκέφτεται. Πώς να χτίσει κύρος, πώς να δημιουργήσει σχέσεις με διοικήσεις, με οπαδούς, αλλά και με φροντιστές, υπαλλήλους, καθαρίστριες. Εκεί βρίσκεται η αξία του Μάρκο Νίκολιτς. Ανθρώπινη και προπονητική.

Γι' αυτό η ΑΕΚ ανέπνεε σαν οικογένεια, χαιρόταν, υπέφερε και τελικά πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού σε ένα θρίλερ έντασης που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να σκηνοθετήσει, με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Νίκολιτς. Όταν επέστρεψε στην Παρτιζάν, κέρδισε αμέσως το διπλό στέμμα. Την πρώτη του χρονιά στον πάγκο της Βιντεότον έγινε πρωταθλητής Ουγγαρίας. Μόλις ανέλαβε τη Λοκομοτίβα, τους έφερε το Κύπελλο Ρωσίας. Το ίδιο έκανε και σε μια αξέχαστη σεζόν με την ΤΣΣΚΑ. Κέρδισε και το Σούπερ Καπ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με τη Σαμπάμπ Αλ Αχλί. Όλα από την πρώτη φορά. Όπως ακριβώς τώρα, σε μια διοργάνωση στην οποία κυριάρχησε από την αρχή.

Ακόμα δεν καταλαβαίνετε γιατί συμβαίνει αυτό;

Επειδή ο Νίκολιτς χτίζει ταυτόχρονα μια νοοτροπία πρωταθλητή και φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω του. Προσπαθήστε να βρείτε μια κακή λέξη γι' αυτόν στις ομάδες, όπου εργάστηκε. Η Google δεν τη βρίσκει. Προσπαθήστε να αναρωτηθείτε πώς είναι δυνατόν να συγκεντρώνει γύρω του διάφορες φυλές, εθνικότητες και θρησκείες και να τις ενώνει σε μια ατσάλινη γροθιά που χτυπάει όταν χρειάζεται περισσότερο. Εκεί βρίσκεται η δύναμή του.

Καμία από τις ομάδες του δεν είναι τόσο ελκυστική όσο η Μπαρτσελόνα, αλλά η καθεμία είναι ανταγωνιστική και η καθεμία περιμένει με ανυπομονησία τον Μάιο. Εχει πει άλλωστε, πολλές φορές ότι δεν αναγνωρίζει την "ομορφιά" στον αθλητισμό, εκτός από τη ρυθμική γυμναστική.

Και η ΑΕΚ ήταν έτσι. Πολύχρωμη, ποικιλόμορφη, ενωμένη και νικήτρια. Πόσες φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν έχανε και γύρισε το σκορ, όπως ακριβώς την Κυριακή το βράδυ με τον Παναθηναϊκό; Αν η ομάδα δεν πίστευε στις ιδέες του προπονητή, θα είχε κολλήσει τον Οκτώβριο και δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από κρίσιμες καταστάσεις. Αν δεν ήταν έτοιμη να κάνει μια θυσία, θα κοίταζε την πλάτη του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ. Αν δεν ήταν σωματικά και ψυχικά έτοιμη, τα ελληνικά ΜΜΕ θ' απολάμβαναν το χάος στα αποδυτήρια. Η ΑΕΚ ήταν όλα όσα χρειάζεται μια ομάδα πρωταθλητισμού. Σίγουρη για τα σχέδια του προπονητικού επιτελείου και αποφασισμένη να τον ακολουθήσει από την πρώτη μέρα. Αυτή είναι η πραγματική αξία.

Ο Νίκολιτς περιβάλλεται από ανθρώπους που εμπιστεύεται για περισσότερο από μια δεκαετία. Δεν είναι τυχαίο ότι ειδικοί όπως ο πρώτος συνεργάτης Ράντοϊ Σμίλιανιτς ή ο γυμναστής Γκόραν Μπασάριτς είναι δίπλα του. Ξέρουν τη θέση και τον ρόλο τους. Και ξέρουν επίσης τη δουλειά, γιατί η ΑΕΚ έχει ταυτότητα, ασφάλεια, σαφή επιθετικά σχήματα και αμυντική δομή, με σχεδόν πλήρη απουσία τραυματισμών. Σε ποιον ανήκει αυτή η επιτυχία;

Κάθε άτομο ήταν κρίσιμο σε κάποιο σημείο της σεζόν. Ο Λούκα Γιόβιτς γοήτευσε με αποτελεσματικότητα και αναγεννήθηκε κάτω από τον αθηναϊκό ήλιο. Ο Κοϊτά ήταν στυλοβάτης στα playoffs. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα έδωσε μεγαλύτερη διάσταση από τότε που ήρθε. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ως γερόλυκος είχε τεράστια συμβολή τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα. Ο Χάρολντ Μουκούντι κράτησε μια άμυνα που πίστευε στον Θωμά Στρακόσια. Ο Ράζβαν Μαρίν ήταν αυτό που ήταν ο Νίκολα Ντρίντσιτς στην Παρτιζάν ή ο Μίραλεμ Πιάνιτς στη Μόσχα. Ο Πινέδα του Όρμπελ ήταν η μηχανή της ομάδας, ο Πέτρος Μάνταλος ο αρχηγός με όλη τη σημασία της λέξης, ο Ντομαγκόι Βίντα χαιρόταν με κάθε γκολ σαν παιδί και τέλος ο ξεχασμένος Ζοάο Μάριο εμφανίστηκε ως ήρωας στο ντέρμπι με τους Πράσινους.

Υπάρχουν δυσαρεστημένοι; Θυμωμένοι; Ίσως, αλλά ίσως. Ακόμα κι αν υπήρχαν διαφωνίες, παρέμειναν στα αποδυτήρια, κάτι που αποτελεί προστιθέμενη αξία της ομάδας που δημιούργησε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Γι' αυτό έριξε κάτω τον νικητή του Europa League Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ, γι' αυτό είναι αυτή τη στιγμή καλύτερος από τον Ράφα Μπενίτεθ, γι' αυτό ακόμα και ο Ράζβαν Λουτσέσκου με τον πανίσχυρο ΠΑΟΚ είναι πίσω του.

Μακάρι να του το παραδεχόταν κάποιος στη Σερβία.

Ίσως τελικά να είναι ο καλύτερος».