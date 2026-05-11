Ηλιόπουλος: «Ξυπνάει μία νέα μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, σήμερα μπορεί να είναι ελεύθερο»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1 για την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ και τη νέα μέρα που ξημερώνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος παραχώρησε μία συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή του ANT1 «Το πρωινό» όπου μίλησε για την μάγκικη κατάκτηση του πρωταθλήματος από την «Ένωση», αλλά και τη νέα μέρα που ξημερώνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αποθέωσε τους Ριμπάλτα και Νίκολιτς χαρακτηρίζοντάς τους μεγάλες μορφές, αφιέρωσε τον τίτλο στους ξεριζωμένους της Μικράς Ασίας ενώ κλείνοντας τόνισε πως η αδρεναλίνη και το πάθος είναι στοιχεία που αντιπροσωπεύουν την ιδιοσυγκρασία του.

Οι δηλώσεις του Ηλιόπουλου

«Ηταν κάτι το συγκλονιστικό και κάτι το διαφορετικό. Οι στιγμές όταν τις ζεις στη θεωρία είναι διαφορετικές και στην πράξη διαφορετικές. Εγώ το πίστευα ότι θα πάρουμε ακράδαντα το πρωτάθλημα μαζί με όλους τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου. Σε βαθμό πάνω από το 90%. Δεν είναι υπερβολή να το πω αυτό. Στη ζωή μου όταν κάνω κάτι, προσπαθώ να το κάνω όσο πιο καλά μπορώ και από το επαγγελματικό και από το χόμπι μου, τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ο Νίκολιτς μεγάλη μορφή, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και αυτός μεγάλη μορφή. Οι παίκτες έχουν μπει σε μια διαδικασία η οποία έδειχνε τι μπορεί να κάνει η ομάδα. Θα μπορούσαμε να ήμασταν στον τελικό Conference φέτος γιατί η Ράγιο μας απέκλεισε για μία φάση.

Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί η ΑΕΚ αξίζει πολλά. Ξυπνάει μια νέα μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Διότι δεν είναι κοινό μυστικό, είναι μια πραγματικότητα. Χωρίς σύστημα, χωρίς διαπλοκή, χωρίς κυκλώματα, κανένας δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να μπει μια καινούρια διοίκηση και να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό που έχει ξεκινήσει, είναι μεγάλη μέρα. Για τα νέα παιδιά, για τη νεολαία. Μπορούν να ονειρεύονται, να βάζουν το δικό τους όραμα, να διεκδικούν. Να μην υπάρχουν σκέψεις ότι όταν είσαι σωστός, όταν πας με το ευ αγωνίζεσθαι, δεν έχεις καμία τύχη. Αυτή η μέρα που ξημέρωσε είναι μια μέρα διαφορετική. Αφιερωμένη στη νεολαία, που μπορεί πλέον να οραματίζεται το δικό της μέλλον.

🦅🙌 Κιτρινόμαυρος χαμός στην Νέα Φιλαδέλφεια μετά την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος #aekfc pic.twitter.com/rn7IUt44Ou — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 10, 2026

Μέσα από τον αθλητισμό μπορείς να κερδίσεις πολλά. Μαθαίνεις να διεκδικείς. Είναι επίσης αφιερωμένο σε όλους αυτούς που ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία, τη Κωνσταντινούπολη και δημιούργησαν τη μεγάλη ιδέα, την ΑΕΚ. Σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να είναι ελεύθερο. Όλοι οι οπαδοί που αγαπάνε το ευ αγωνίζεσθαι να σκέφτονται καθαρά, όμορφα με αξιοπρέπεια, όπως αξίζει στο ελληνικό DNΑ.

Πράγματι όλα αυτά έχουν την αδρεναλίνη. Ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Η αδρεναλίνη και το πάθος είναι τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τη δική μου ιδιοσυγκρασία. Όλα αυτά έχουν τη δική τους αδρεναλίνη, με τη διαφορά ότι το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ είναι η πρώτη φορά που ήρθε με αυτόν τον πεντακάθαρο και μάγκικο τρόπο. Δεν υπάρχει σύγκριση. Αυτό που έγινε χθες είναι κάτι μοναδικό».