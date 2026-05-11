Τα σερβικά μέσα «αποθέωσαν» Νίκολιτς και ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Πρώτο θέμα στα σερβικά μέσα έγινε η κατάκτηση της Superleague από τον Μάρκο Νίκολιτς και την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ επικράτησε χθες (10/05) στην «Allwyn Arena» με 2-1 επί του Παναθηναϊκού, μετά από μία επική ανατροπή και κατέκτησε και επίσημα το πρωτάθλημα της Superleague, το 14ο στην ιστορία της, με δύο αγωνιστικές να απομένουν.

Ο «μαέστρος» πίσω από τη μαγική πορεία της φετινής Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, «αποθεώθηκε» και από τα μέσα της χώρας του, με το «Mozzart Sport» να κάνει ειδική μνεία στον 46χρόνο τεχνικό.

Αναλυτικότερα, το κορυφαίο σερβικό μέσο ξεκίνησε το αφιέρωμα με τίτλο «Η ΑΕΚ του Νίκολιτς πρωταθλήτρια Ελλάδας! Έμοιαζε τρομακτικό, τελείωσε με τον πιο γλυκό τρόπο».

Εκεί ανέλυσαν τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η χθεσινή νίκη, δηλαδή το γκολ του Πορτογάλου, Ζοάο Μάριο, στις καθυστερήσεις του δευτέρου ημιχρόνου, το οποίο προκάλεσε την «έκρηξη» των οπαδών στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ακόμη, οι Σέρβοι χαρακτήρισαν το πρωτάθλημα του Νίκολιτς ως «αν όχι το πιο δύσκολο, το πιο σημαντικό της καριέρας του», καθώς για να το κατακτήσει ξεπέρασε αντιπάλους, όπως τον Ολυμπιακό τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό.

Τέλος, έγινε ειδική αναφορά και στους Σέρβους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και Μάρκο Γκρούγιτς, αλλά και στον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος ήταν από τους πιο κομβικούς παίκτες καθ΄όλη τη διάρκεια της σεζόν, όντας και πρώτος σκόρερ της ομάδας.