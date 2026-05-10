Οι δηλώσεις του Χαβιέρ Ριμπάλτα και του Ορμπελίν Πινέδα μετά την κατάκτηση του τίτλου.

Ένας από τους σημαντικούς πρωταγωνιστές στην κατάκτηση του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ είναι ασφαλώς ο Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΑΕΚ μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού αποθέωσε τον κόσμο της Ένωσης:

«Προφανώς και είμαι ενθουσιασμένος, είμαι ευτυχισμένος, είναι ένα συναίσθημα που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς, τον πρόεδρο, τον προπονητή, τους ποδοσφαιριστές. Όλοι έκαναν σπουδαία δουλειά προκειμένου η ΑΕΚ να μπορέσουμε να στεφθούμε πρωταθλητές.

Ευχαριστώ και πάλι τους φιλάθλους. Έχουμε μια καλή ομάδα για να παλέψουμε χρονιά με τη χρονιά για να πετύχουμε πράγματα με την ΑΕΚ. Για την ώρα θα πάμε να γιορτάσουμε, θα πάμε να απολαύσουμε αυτό το αποτέλεσμα».

Ο διεθνής Μεξικανός μέσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα αποκάλυψε το μυστικό για τον τίτλο:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιορτάζουμε το πρωτάθλημα με τον κόσμο μας. Τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς πέτυχαν, γι’ αυτό δουλέψαμε από την αρχή της σεζόν όλοι μας και τώρα το απολαμβάνουμε. Είναι πολύ όμορφο αυτό που ζούμε τέτοιες στιγμές και τις μοιράζομαι με την οικογένειά μου. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε ένα πολύ δεμένο γκρουπ παικτών, γι’ αυτό και ήρθε αυτή η επιτυχία».