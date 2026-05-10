Ολυμπιακός: Οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για τον Ταρέμι
Είναι αλήθεια ότι ο Ταρέμι εχει να σκοράρει πάνω απο τρεις μήνες στον Ολυμπιακό κι ότι στα τελευταία παιχνίδια στα οποία είχε παίξει δεν ήταν καλός.
Επίσης είναι αλήθεια ότι ο Ελ Κααμπί σκόραρε στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού, στην Τούμπα και παρότι δεν βρίσκεται στα καλύτερα του εδώ και πολύ καιρό, είναι ο μόνος "ερυθρόλευκος", που έστω αραιά και που βάζει γκολ σε κάποιους αγώνες σε αυτό το διάστημα.
Τα γράφω αυτά γιατί όπως καταλαβαίνω ο Μεντιλιμπαρ τον υπολογίζει τον Ιρανό για το αποψινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να είμαι βέβαιος ότι θα τον ξεκινήσει βασικό, καθώς πάντα είναι φαβορί ο Μαροκινός, αλλά κάνει σκέψεις γι αυτόν.
Τον ωθεί ο ίδιος ο Ταρέμι έχοντας μια καλή παρουσία στις οροπονήσεις όλης της εβδομάδας.
Άσχετο: Είδα λίγο ένα τελευταιο ματς της Ραγιο και κατάλαβα γιατί ο Ολυμπιακός ήθελε σε τόσες μεταγραφικές περιόδους τον Ντε Φρούτος
Δεν ειναι δεδομένο ότι θα παίξει ο Ρόντινει βασικός και θα μείνει ο Κοστίνια στον πάγκο.
Μπορεί να παίξουν κι οι δυο. Μπορεί ο Κοστίνια. Αλλά η πρώτη σκέψη του Μεντιλίμπαρ είναι ο Βραζιλιάνος
Ο Κώστας Νικολακόπουλος έγινε δημοσιογράφος από…σπόντα. Από τη Νομική και τη δικηγορία η, το επάγγελμα του δικαστικού, που υποτίθεται ότι ήταν στα πλάνα του (εξ ου κι οχαρακτηρισμός «ανακριτή» από τον Γ. Λούβαρη!), βρέθηκε ξαφνικά στον ΦΙΛΑΘΛΟ, όταν πρωτογεννήθηκε η ιδέα αυτής της εφημερίδας από τους Ν. Καραγιαννίδη και Ι. Μαθιουδάκη. Ένα χρόνο ρεπορτάζ Πανιώνιου και Αιγάλεω (μαζί), ένα χρόνο ΑΕΚ και από την άνοιξη του 1984 έως και σήμερα ρεπορτάζ Ολυμπιακού, όπου τα έχει δει όλα. Πρώτα τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια και μετά πρωταθλήματα το ένα μετά το άλλο. Του αρέσει να γράφει για μεταγραφές, αλλά ο ίδιος τις αποφεύγει. Σε 40 χρόνια έχει κάνει δύο! Το 1992 στο ΦΩΣ του Θ. Νικολαϊδη και μετά στον ΓΑΥΡΟ που στη συνέχεια έγινε ένα με τον Κόκκινο Πρωταθλητή. Πάνω από μία δεκαετία καλύπτει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στον Σπορ FM.