Ολυμπιακός: Οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για τον  Ταρέμι 

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πέντε πράγματα για τον Ταρέμι.

Είναι αλήθεια ότι ο Ταρέμι εχει να σκοράρει πάνω απο τρεις μήνες στον Ολυμπιακό κι ότι στα τελευταία παιχνίδια στα οποία είχε παίξει δεν ήταν καλός.

Επίσης είναι αλήθεια ότι ο Ελ Κααμπί σκόραρε στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού, στην Τούμπα και παρότι δεν βρίσκεται στα καλύτερα του εδώ και πολύ καιρό, είναι ο μόνος "ερυθρόλευκος", που έστω αραιά και που βάζει γκολ σε κάποιους αγώνες σε αυτό το διάστημα.

Τα γράφω αυτά γιατί όπως καταλαβαίνω ο Μεντιλιμπαρ τον υπολογίζει τον Ιρανό για το αποψινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να είμαι βέβαιος ότι θα τον ξεκινήσει βασικό, καθώς πάντα είναι φαβορί ο Μαροκινός, αλλά κάνει σκέψεις γι αυτόν.

Τον ωθεί ο ίδιος ο Ταρέμι έχοντας μια καλή παρουσία στις οροπονήσεις όλης της εβδομάδας.

Άσχετο: Είδα λίγο ένα τελευταιο ματς της Ραγιο και κατάλαβα γιατί ο Ολυμπιακός ήθελε σε τόσες μεταγραφικές περιόδους τον Ντε Φρούτος

Δεν ειναι δεδομένο ότι θα παίξει ο Ρόντινει βασικός και θα μείνει ο Κοστίνια στον πάγκο.

Μπορεί να παίξουν κι οι δυο. Μπορεί ο Κοστίνια. Αλλά η πρώτη σκέψη του Μεντιλίμπαρ είναι ο Βραζιλιάνος

