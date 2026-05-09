Μόνο αγώνες των Play Outs θα έχει το Σάββατο ως προς το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 1.

Φτάσαμε πλέον στην 7η αγωνιστική των Play Outs. Εκεί όπου τουλάχιστον 4 ομάδες έχουν από σημαντικό έως και τεράστιο βαθμολογικό κίνητρο.

Το Σάββατο θα έχουμε εν πρώτοις το Πανσερραϊκός - Κηφισιά (με σέντρα στις 16.00). Στις 17.00 ξεκινά το ΑΕΛ Novibet - Αστέρας και στις 19.30 το Ατρόμητος - Παναιτωλικός. Την Κυριακή 10 Μαϊου διεξάγονται ως γνωστόν τα Play Offs με 4 ματς για τις θέσεις 1-4 και 5-8.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής των Play Outs

Σάββατο 09 Μαΐου

16.00: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 - Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ NS2HD)

17.00: ΑΕΛ NOVIBET - ASTERAS AKTOR (AEL FC ARENA CS1HD)

19.30: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ NS PRIME)

Οι αγωνιστικές που απομένουν μετά

8η αγωνιστική

Τρίτη 12 Μαϊου

Αστέρας Aktor - Πανσερραϊκός, 19:00

Κηφισιά - Ατρόμητος, 19:00

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet, 19:00

9η αγωνιστική

Σάββατο 16 Μαΐου

Αστέρας Aktor - Κηφισιά, 19:00

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00

10η αγωνιστική

Πέμπτη 21 Μαΐου

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, 19:00

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, 19:00

Παναιτωλικός - Αστέρας Aktor, 19:00