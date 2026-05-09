Stoiximan Super League 1: Αίμα και άμμος στην 7η αγωνιστική των Play Outs
Φτάσαμε πλέον στην 7η αγωνιστική των Play Outs. Εκεί όπου τουλάχιστον 4 ομάδες έχουν από σημαντικό έως και τεράστιο βαθμολογικό κίνητρο.
Το Σάββατο θα έχουμε εν πρώτοις το Πανσερραϊκός - Κηφισιά (με σέντρα στις 16.00). Στις 17.00 ξεκινά το ΑΕΛ Novibet - Αστέρας και στις 19.30 το Ατρόμητος - Παναιτωλικός. Την Κυριακή 10 Μαϊου διεξάγονται ως γνωστόν τα Play Offs με 4 ματς για τις θέσεις 1-4 και 5-8.
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής των Play Outs
Σάββατο 09 Μαΐου
16.00: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 - Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ NS2HD)
17.00: ΑΕΛ NOVIBET - ASTERAS AKTOR (AEL FC ARENA CS1HD)
19.30: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ NS PRIME)
Οι αγωνιστικές που απομένουν μετά
8η αγωνιστική
Τρίτη 12 Μαϊου
Αστέρας Aktor - Πανσερραϊκός, 19:00
Κηφισιά - Ατρόμητος, 19:00
Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet, 19:00
9η αγωνιστική
Σάββατο 16 Μαΐου
Αστέρας Aktor - Κηφισιά, 19:00
ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00
Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00
10η αγωνιστική
Πέμπτη 21 Μαΐου
Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, 19:00
Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, 19:00
Παναιτωλικός - Αστέρας Aktor, 19:00
