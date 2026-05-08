Παναιτωλικός: Με τις γνωστές απουσίες στο Περιστέρι
Τον Ατρόμητο στο Περιστέρι αντιμετωπίζει για την 7η αγωνιστική των Play Out ο Παναιτωλικός με την ομάδα του Αγρινίου να κατεβαίνει στο Λεκανοπέδιο με τις γνωστές της απουσίες. Συγκεκριμένα θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Χρίστος Σιέλης ο οποίος συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες, αλλά και ο γνωστός τραυματίας, Ουνάι Γκαρσία. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται στην διάθεση του Γιάννη Αναστασίου για το σημαντικό αυτό παιχνίδι.
Αναλυτικά στην αποστολή του Σαββατιάτικου (19:30) εκτός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές: Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Χ. Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.
