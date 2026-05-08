Η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης για τον κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα.

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον κομβικό εκτός έδρας αγώνα με την ουραγό ΑΕΛ Novibet. Οι Αρκάδες ισοβαθμούν με τον Πανσερραϊκό στο όριο της επικίνδυνης ζώνης και ψάχνουν τη δεύτερη νίκη τους στη σεζόν μακριά από την Τρίπολη.

Ένα απρόοπτο που προέκυψε για τον Γιώργο Αντωνόπουλο είναι η απουσία του Ισιαγκά Σιλά. Ο Αφρικανός αριστερός μπακ τέθηκε εκτός αποστολής για το ματς της Λάρισας λόγω προβλήματος στο μάτι.

Από εκεί και πέρα, νέο όνομα είναι αυτό του Αργεντινού μεσοεπιθετικού Μπρούνο Πέρεθ της Β' ομάδας, ο οποίος για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε σε αποστολή των Κιτρινομπλέ.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Αναλυτικά την αποστολή του Αστέρα αποτελούν οι: Παπαδόπουλος, Αρχοντακάκης, Χατζηεμμανουήλ, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Τερεζίου, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Τζανδάρης, Έντερ, Μούμο, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Πέρεθ, Καλτσάς, Οκό, Κετού, Μακέντα, Σιμόνι, Γραμμένος.