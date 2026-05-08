Χωρίς τους Μασόν, Αποστολάκη, Κοσονού και Σουρλή θα υποδεχθεί η ΑΕΛ Novibet τον Αστέρα Τρίπολης (Σάββατο 17:00).

Έναν ακόμα μεγάλο τελικό θα δώσει το Σάββατο (17:00) στην Λάρισα η ΑΕΛ Novibet, με την ομάδα του Τζιανλούκα Φέστα να υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Οι «βυσσινί» στο ματς αυτό θα έχουν πολλές απουσίες καθώς θα λείπουν ο τιμωρημένος Μασόν, οι τραυματίες Κοσονού και Αποστολάκης, αλλά και ο Σουρλής που έχει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς.

Αναλυτικά η σχετική αναφορά των Θεσσαλών στην επίσημη ιστοσελίδα τους έχει ως εξής: «Ολοκληρώθηκε το πρωϊ της Παρασκευής(08/05) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα με αντίπαλο τον Αστέρα Αktor στο AEL FC Arena για την 7η αγωνιστική των play outs της Stoiximan Super League(09/07,17:00).

Οι 25 παίκτες που επέλεξε ο κ. Τζιανλούκα Φέστα είναι οι Aναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Παντελάκης,Ρόσιτς,Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Γκρόζος, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα,Σαγάλ, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο,Δημηνίκος, Ενγκόι, Αντράντα».