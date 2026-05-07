Παναθηναϊκός: Παιχνίδι στο μισό γήπεδο, αμετάβλητο το απουσιολόγιο
Πρωινή προπόνηση είχε το «μενού» για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον μεγάλο αγώνα με την ΑΕΚ την Κυριακή (10/05-19:30) για την 4η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague.
Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε το απουσιολόγιό του να παραμένει ίδιο, αφού οι Ρενάτο και Κάτρης έκαναν ξανά ατομικό ενώ οι Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό ακολούθησαν θεραπεία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησε τακτική και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.
Υπενθυμίζουμε πως σήμερα ανακοινώθηκε από τη ΔΕΑΒ η επιβολή ποινής μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στο «τριφύλλι», που θα το αναγκάσει να παίξει χωρίς τους οπαδούς του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, που θα είναι πιθανότατα και το τελευταίο του στο «Απόστολος Νικολαΐδης».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.