Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το μεταγραφικό πλάνο του Παναθηναϊκού, τις ανάγκες του Τριφυλλιού και τις θέσεις στις οποίες οι προσθήκες δεν θα αργήσουν.

Οι μεταγραφικές αναζητήσεις του Παναθηναϊκού δεν είχαν διακοπεί μετά τη σεζόν του Ιανουαρίου. Ομως μετά τον αποκλεισμό από την Μπέτις εντάθηκαν. Τόσο ο Μιγκέλ Ανχελ Κορόνα όσο και ο Στέφανος Κοτσόλης, μετά από συζητήσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ για τις θέσεις στις οποίες χρειάζεται εμφανώς ενίσχυση το Τριφύλλι έχουν κάνει πολλές συζητήσεις με μάνατζερς για υποψήφιους παίκτες. Και οι λόγοι είναι σαφείς.

Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει στα τέλη Ιουλίου στον β΄ προκριματικό γύρο του Κόνφερενς Λιγκ σε συνδυασμό με το μέγεθος της «αναδόμησης» (16-18 παίκτες αναμένεται να αποχωρήσουν, τουλάχιστον 10 μεταγραφές θα γίνουν) ωθεί τον Παναθηναϊκό στο... σπριντ, ώστε μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας να έχει κάνει αρκετές κινήσεις. Αν, μάλιστα, συνυπολογιστεί και το πολύ πιθανό ενδεχόμενο αλλαγής προπονητή (εντός του πρώτου 15θημέρου του Ιουνίου αν τελικά αποφασιστεί το διαζύγιο με τον Ράφα), αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο Παναθηναϊκός εφέτος τις γρήγορες κινήσεις και τη σωστή προεργασία.

Προφανώς το βάρος είναι μεγάλο διότι ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνουν χώρα και οι διαπραγματεύσεις με τους προς αποδέσμευση αλλά και με τους προς πώληση παίκτες και τους μάνατζέρς τους: μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι χρονοβόρες και όχι εύκολες. Όμως από την άλλη πλευρά υπάρχει κι ένα θετικό στοιχείο. Ο Παναθηναϊκός έχει αναλύσει τα μεταγραφικά του ζητούμενα εδώ και πολύ καιρό και τα περισσότερα εξ’ αυτών είναι τόσο φανερά ως προς τις θέσεις στις οποίες χρειάζεται ενίσχυση που δεν χρειαζόταν η έγκριση του νέου τεχνικού, αν προκύψει τέτοιος, για να καταρτιστεί η λίστα των υποψήφιων. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, νέος προπονητής για να ψάξει ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον έναν στόπερ, τουλάχιστον δύο χαφ, έναν επιθετικό, έναν τερματοφύλακα, έναν δεξιό και έναν αριστερό μπακ.

Αν θα πάρει «δεκάρι», αν θα πάρει εξτρέμ, αν θα πάρει δεύτερο κεντρικό αμυντικό, σε ποιες θέσεις θα αξιοποιήσει τον Ταμπόρδα και τον Γιάγκουσιτς, είναι παραδείγματα υποθέσεων για τις οποίες προφανώς θα αποφασίσει ο κόουτς, είτε αυτός είναι ο Μπενίτεθ, είτε κάποιος άλλος. Όμως για πολλές μεταγραφικές υποθέσεις το πλάνο είναι ήδη ξεκάθαρο και σαφές. Γι’ αυτό, άλλωστε, Κορόνα και Κοτσόλης ασχολούνται επισταμένως με την ενίσχυση του Τριφυλλιού εδώ και ενάμιση μήνα!

Σ’ αυτό το πλαίσιο οι προτεραιότητες είναι τέσσερις.

TEΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Αν δεν γίνει η μεγάλη έκπληξη – ανατροπή και ο Μπενίτεθ απολυθεί όπως αναμένεται, ο Λαφόν θα επιστρέψει στη Ναντ. Σίγουρα θα παραμείνει ο Κότσαρης (εκτός αν ζητήσει ο ίδιος να αποχωρήσει) και για το Νο2 όλα είναι ανοιχτά. Μπορεί να μείνει ο Τσάβες, μπορεί να αποκτηθεί ο Χριστογεώργος ή κάποιος άλλος. Το δεδομένο είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήδη κάνει επαφές και συζητήσεις για την απόκτηση βασικού κίπερ. Όμως η υπόθεση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου είναι πολύ πιο δύσκολη απ΄ αυτό που φαίνεται, χωρίς καν να έχει μπει το οικονομικό σκέλος στη μέση, δηλαδή χωρίς να έχει γίνει επαφή με τη Νιουκάστλ. Εγινε επαφή, όμως, με τον ίδιο τον 32χρονο διεθνή κίπερ της Σεβίλλης, την ημέρα της ρεβάνς εναντίον της Μπέτις.

Ο Βλαχοδήμος θα φύγει σίγουρα από τη Σεβίλλη, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έχει την πολυτέλεια να τον περιμένει τον... Ιούλιο μέχρι ο ίδιος και η Νιουκάστλ να εξετάσουν όλες τις προτάσεις που θα έχουν διότι θέλει να έχει κλείσει νωρίς τον βασικό του τερματοφύλακα για την επόμενη σεζόν. Με τα σημερινά δεδομένα θα είναι μεγάλη έκπληξη αν κλείσει ο διεθνής κίπερ στους Πράσινους τον Ιούνιο, δεδομένου ότι σύμφωνα με αναφορές σε ισπανικά media ήδη ενδιαφέρονται ισπανικές ομάδες, αγγλικές ομάδες, η πρώτη αγαπημένη του Στουτγκάρδη (η οποία πάει φουλ για Τσάμπιονς Λιγκ) και επιπλέον δύο γερμανικοί σύλλογοι!

ΣΤΟΠΕΡ

Ο Παναθηναϊκός έχει πέντε κεντρικούς αμυντικούς και τον Χάβι Ερνάντεθ που αποκτήθηκε ως εναλλακτική λύση στη θέση του Κυριακόπουλου, αλλά αξιοποιείται ως στόπερ. Αν φύγει ο Μπενίτεθ δεν θα γίνει κίνηση για την απόκτηση του Ισπανού που έχει αποκτηθεί ως δανεικός. Θα πωληθεί σίγουρα ο Γεντβάι, πιθανότατα και ο Πάλμερ – Μπράουν, συνεπώς θα μείνουν εκτός απροόπτου οι Ινγκασον, Τουμπά, Κάτρης. Η απόκτηση ενός γρήγορου στόπερ είναι δεδομένη και πολύ πιθανό είναι το ενδεχόμενο μεταγραφής και δεύτερου κεντρικού αμυντικού με ικανότητες στο «χτίσιμο» των επιθέσεων από την πρώτη ζώνη. Ο ένας εκ των δύο αναμένεται να κλείσει πολύ νωρίς.

ΧΑΦ

Θα φύγουν σίγουρα τρεις μέσοι: οι Σάντσες, Βιλένα, Σισοκό. Πιθανότατα θα πωληθεί και ο Ανταμ Τσέριν. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει σίγουρα δύο μέσους και αυτή την περίοδο αναζητεί και «εξάρι» και «οκτάρι». Το βάρος αρχικά θα πέσει στο «οκτάρι», αλλά οι Κορόνα – Κοτσόλης κάνουν επαφές και για τις δύο θέσεις με στόχο να κλείσουν έναν γρήγορα. Δεν αποκλείεται να αποκτηθούν και τρεις μέσοι ή και περισσότεροι αν προκύψει έκπληξη με αποχώρηση κάποιου εκ των Μπακασέτα – Σιώπη. Σημαντικός παράγοντας στη δύσκολη εξίσωση και ο ρόλος που θα έχει στο μυαλό του ο προπονητής (Μπενίτεθ ή διάδοχος το πιθανότερο) για τη θέση του Ταμπόρδα και του Γιάγκουσιτς: ουδείς εκ των δύο είναι εξτρέμ…

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Σύνθετο ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό, διότι ο μοναδικός... σίγουρος στην εκκίνηση της σεζόν θα είναι ο Ανδρέας Τετέι! Ο Κάρολ Σφιντέρσκι πιθανότατα θα πωληθεί και ο Μίλος Πάντοβιτς μάλλον θα δοθεί δανεικός. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι βέβαιος για την ετοιμότητα, αλλά και για τη σταθερή παρουσία και διαθεσιμότητα του Σίριλ Ντέσερς. Ο Νιγηριανός φορ είναι στο πλάνο της ομάδας και αν δεν συμβεί κάτι απρόοπτο (πρόταση από το εξωτερικό που θα ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό) θα ξεκινήσει στην προετοιμασία. Οι Πράσινοι σίγουρα θα αποκτήσουν έναν φορ και ήδη έχουν κάνει αρκετές επαφές και συζητήσεις…