Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και αναφέρεται στην αποψινή προσπάθεια υπέρβασης της ομάδας του Σάκοτα...

Τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης απέναντι στον Παναθηναϊκό και το ισόπαλο αποτέλεσμα φανέρωσαν και το δρόμο προετοιμασίας της ΑΕΚ ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής στην Νέα Φιλαδέλφεια. «Κάτι που δεν μου άρεσε στην προετοιμασία είναι ότι όταν ξεκινάμε από υψηλή θέση πληρώνουμε το τίμημα. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, υπήρξε μια χαλαρότητα. Όταν ξεκινάμε από χαμηλά έχουμε μαχητικότητα. Αλλά πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, δεν έχει τελειώσει τίποτα και πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα με αγώνα για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Ήταν ένα ζήτημα που είχα εντοπίσει πριν το παιχνίδι. Ότι θα νικάγαμε και θα τελείωνε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχουμε έξι βαθμούς πλεονέκτημα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε σε καλή θέση, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα», ήταν το ρεζουμέ των δηλώσεων του Σέρβου τεχνικού της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και αναδεικνύει το πρόβλημα που διέκρινε και μέσω του οποίου δουλεύει το ματς της Κυριακής.

Αυτό το ντέρμπι που έρχεται είναι το πιο δύσκολο ματς (έως το φινάλε) και δουλεύεται από τον Μάρκο Νίκολιτς με οδηγό το παιχνίδι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και με φουλ ταπεινότητα και όχι έπαρση η οποία θα οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα από το επιθυμητό. Όπως μου είπε και ένας φίλος: ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος είναι πάντα και μόνο εκείνος που υποτιμάς. Ευτυχώς αυτό χάρη στον Σέρβο τεχνικό της ΑΕΚ δεν υπάρχει κίνδυνος να συμβεί και παράλληλα φάνηκε και στην έδρα του Παναθηναϊκού ότι δεν υπήρχε στην αγωνιστική νοοτροπία των κιτρινόμαυρων, αντιθέτως, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα έδειξαν ίσως και υπέρ του αναγκαίου σεβασμό και αίσθημα αυτοσυντήρησης. Ωστόσο έξυπνα και ουσιαστικά ο Νίκολιτς το εκμεταλλεύεται για να αναδείξει ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, πώς θα πάμε έως το τέλος σε... πόλεμο και δεν πρέπει να προκύψει χαλαρότητα σε κανέναν!

Είναι σίγουρο ότι το ματς της Λεωφόρου έκανε καλό στην ΑΕΚ και εκτός της βαθμολογίας φυσικά όπου κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά της στους έξι βαθμούς από τον ανταγωνισμό. Διότι αν υπήρχε κάποιος στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο και δη στο ποδοσφαιρικό τμήμα που να θεωρούσε ότι τα πάντα έχουν κριθεί και τελειώσει, με το αποτέλεσμα και την αντίδραση του Παναθηναϊκού και των παικτών του, δεδομένα επανήλθε στην πραγματικότητα. Διότι μπορεί η συνολική εικόνα του αγώνα να ήταν-και να αναδείχτηκε από όλους- ότι η Ένωση έπρεπε να κερδίσει και αυτό το παιχνίδι, όμως υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος που ισχύει εξίσου: το ντέρμπι με τους πράσινους είναι το μοναδικό στα play offs όπου ο αντίπαλος κάνει περισσότερο από μιάμιση φάση στον Δικέφαλο! Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα δεν έκανε καμία και ο ΠΑΟΚ ...μιάμιση με Χατσίδη και Καμαρά στο 90' και ενώ το σκορ ήταν στο 3-0 ήδη...

Απαιτείται λοιπόν ταπεινότητα σίγουρα και να μην αλλάξει παράλληλα πολλά πράγματα στο παιχνίδι της σχετικά με όσα είδαμε στο πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Διότι συγκυριακά δεν βρήκε τέρμα η Ένωση σε αυτό το σημείο κάτι που αν συνέβαινε θα ήταν εντελώς διαφορετική η εξέλιξη της αναμέτρησης βάση των όσων έχουμε δει και διαπιστώσει όλη την περίοδο. Είναι σημαντικό ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα αγωνιστικό για τον Δικέφαλο και η εβδομάδα αυτή κινείται ακριβώς με το τρόπο που ήθελε ο Νίκολιτς σε επίπεδο προετοιμασίας. Αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι πρόκειται για σούπερ τελικό για την Ένωση αυτό το μας της Κυριακής το οποίο στο ενδεχόμενο να το κερδίσει μπορεί έως και τον τίτλο να της χαρίσει ανάλογα το αποτέλεσμα του άλλου παιχνιδιού την ίδια ώρα στο Φάληρο κάτι το οποίο αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας ανταπόκρισης για την ΑΕΚ (μη το ξεχνάμε αυτό και μη το προσπερνάμε έτσι απλά)...

Πριν από την Κυριακή πάντως έχουμε το αποψινό, σούπερ δύσκολο και ιστορικό παιχνίδι της μπασκετικής ΑΕΚ του υπέροχου Ντράγκαν Σάκοτα και των αθλητών του και φυσικά του πραγματικού ήρωα Μάκη Αγγελόπουλου που συνεχίζει να προσπαθεί και να έχει την ομάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια απόλυτα αναξιοκρατική κατάσταση σε ομαδικό άθλημα. Απόψε το βράδυ η Ένωση ψάχνει μια ακόμη υπέρβαση μετά εκείνη του αποκλεισμού της Μπανταλόνα του 3 φορές πάνω μπάτζετ που ήταν και η διοργανώτρια ομάδα του F4... Αντίπαλος η Μάλαγα η οποία επίσης έχει μπάτζετ άνω των 9 εκατ ευρώ και πρόκειται για έναν πρόωρο τελικό στην Βαρκελώνη για το Champions league. Να θυμίσω σε τούτο το σημείο ότι ο Δικέφαλος πηγαίνει δεύτερη σερί φορά στο final 4 της διοργάνωσης που συνιστά την καλύτερη και πιο ανταγωνιστική αμέσως μετά φυσικά την Ευρωλίγκα! Καλή επιτυχία στην ομάδα του Σάκοτα και σε μια ακόμη προσπάθεια υπέρβασης από τους κιτρινόμαυρους...