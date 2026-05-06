Χατσίδης και Γιακουμάκης συνεχίζουν την εντατική δουλειά για να προλάβουν το κρίσιμο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Κυριακή (10/05-19:30) για την 4η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague.

Χατσίδης και Γιακουμάκης έκαναν ξανά ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο και ελπίζουν να προλάβουν τον κρίσιμο αγώνα με τους «ερυθρολεύκους» προσφέροντας περισσότερες επιλογές στον Ραζβάν Λουτσέσκου για το κρίσιμο αυτό ματς.

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και ακολούθησαν rondo, παιχνίδια κατοχής και παιχνίδι υψηλής έντασης. Λόβρεν και Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία.