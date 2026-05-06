Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το κακό κομμάτι του παιχνιδιού του Ολυμπιακού στην Τούμπα.

Μάλλον την ματιάσαμε την άμυνα του Ολυμπιακού, ας το πούμε έτσι, αναδεικνύοντας τις προάλλες ότι είναι αυτή που έχει δεχθεί τα λιγότερα γκολ σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εμ το είπαμε, εμ έφαγε τρία γκολ στην Τούμπα.

Αυτό που έχει γούστο είναι ότι ακόμη κι έτσι, φτάνοντας δηλαδή στα 15 γκολ παθητικό, δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ευρώπη να έχει καλύτερο παθητικό από τον Ολυμπιακό! και η Πόρτο και η Μέταλιστ και η Νόα από 15 γκολ έχουν φάει κι αυτές.

Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι οι αμυντικοί του Ολυμπιακού δεν έπαιξαν καλά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Μόνο ο Πιρόλα, χωρίς να είναι σπουδαίος, κάπως στάθηκε, καθώς είχε καλές επεμβάσεις χαμηλά και ψηλά-και μπροστά πήρε και μία κεφαλιά πάσα στο πρώτο δοκάρι, από την οποία θα έπρεπε να προκύψει γκολ από τον Ελ Κααμπί που όμως το έχασε.

Ο Ρέτσος στο 1-0 πήγε δεύτερος, όσο πιο δεύτερος γινόταν, πάνω στην μπάλα σε σχέση με τον Γερεμέγεφ. Είχε δύο-τρεις καλές προσπάθειες και μία καλή πάσα μπροστά, αλλά μέχρι εκεί. Άρχισε μετά και τις πάσες στους αντιπάλους, τι να πεις πάλι. Κι όταν σηκώθηκε στον «θεό», με εκείνο το φοβερό του άλμα στην εκτέλεση κόρνερ του Ρόντινεϊ, αντί να καρφώσει την μπάλα στην εστία του ΠΑΟΚ, την έστειλε εντελώς άουτ.

Ο Ορτέγκα κάτι πήγε να κάνει δημιουργικά στο α΄ ημίχρονο, είχε και την καλή σέντρα στον Τσικίνιο στη χαμένη ευκαιρία για να γίνονταν το 2-2, αλλά αμυντικά δεν μπόρεσε να σταθεί στο β΄ ημίχρονο. Ούτε καλή άμυνα είχε κάνει αμέσως μετά το 1-0 στο τετ α τετ του Γερεμέγεφ. Και πώς τα καταφέρνει και παίζει σε κάθε ματς με κίτρινη από το α΄ ημίχρονο...

Ο Κοστίνια η αλήθεια είναι ότι αμυντικά δεν ταλαιπωρήθηκε, κι είχε και μία καλή επέμβαση. Εδώ το κακό ήταν ότι ενώ είχε δυνάμεις και βγήκε 10 φορές μπροστά, δεν έκανε τελικά ούτε μία καλή σέντρα η, πάσα, γενικά δεν βοήθησε καθόλου επιθετικά.

Ο δε Τζολάκης δεν ήταν καλός. Δεν λέω ότι ήταν κακός. Γλίτωσε ένα τετ α τετ με τον Γερεμέγεφ, βγήκε δύο φορές έγκαιρα μακριά από την εστία του κι έδιωξε, όταν χρειάστηκε να διώξει με γροθιές μία σέντρα από φάουλ το έκανε και είχε και τέσσερις καλές μπαλιές. Αλλά καλός δεν ήταν. Ούτε η αντίδραση του στο πρώτο γκολ ήταν η καλύτερη, στέλνοντας την μπάλα πίσω στη μικρή περιοχή του κι όχι πλάγια. Ούτε το σουτ του Ζίφκοβιτς ήταν ΤΟ τέλειο σουτ. Ούτε είμαι βέβαιος ότι καλά έκανε και βγήκε τόσο πολύ στο τρίτο γκολ.

Για να ξεκαθαρίσω κάτι: το τελευταίο πρόβλημα του Ολυμπιακού φέτος ήταν ο γκολκίπερ, ο Τζολάκης μια χαρά πήγε σε γενικές γραμμές. Αλλά νομίζω ότι κι ο ίδιος πρέπει να συμφωνήσει ότι στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, όχι μόνο φέτος αλλά και γενικότερα, πρέπει να είναι καλύτερος. Τρώει υπερβολικά πολλά γκολ-14 στην Τούμπα σε εφτά παιχνίδια και άλλα εφτά στο Καραϊσκάκη σε έξι παιχνίδια. Είναι πολλά. Σε 13 συνολικά παιχνίδια έχει κρατήσει το μηδέν μόνο σε δύο, στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-1 πριν λίγα χρόνια και στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-0 φέτος.

Πρέπει να κάνει κι ο Τζολάκης την αυτοκριτική του για την εικόνα του στα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Άσχετο: Φοβερό αυτό που συμβαίνει με τον Γιάρεμτσουκ. Τα περισσότερα γκολ που βάζει στη Λιόν είναι με κεφαλιές. Και στον Ολυμπιακό ένα είχε βάλει με το κεφάλι. Ένα σε ενάμιση χρόνο.

Κατέκρινα τον Ζέλσον για την αμυντική του συμπεριφορά στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, για να είμαι δίκαιος, ο Πορτογάλος ήταν από τους πιο δραστήριους παίκτες του Ολυμπιακού από τη μέση και μπροστά.

Κατ΄ αρχάς συνέχισε αυτό που έκανε με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο κι έκλεψε μπάλες, κι έτσι ξεκίνησε και το μοναδικό γκολ του Ολυμπιακού. Είχε επικίνδυνες αυτή τη φορά σέντρες, αλλά και πάσες για σουτ συμπαικτών του, επιχείρησε κι ο ίδιος να απειλήσει, κέρδισε και την κίτρινη του Ζαφείρη με την ωραία ντρίμπλα του.

Έπρεπε να αντικατασταθεί νωρίτερα, γιατί κάπου ξέμεινε από δυνάμεις, ωστόσο έδωσε πράγματα ο Ζέλσον και σε αυτό το παιχνίδι. Λογικά είναι πάντα ο πιο βασικός εξτρέμ της ομάδας από τον Μεντιλίμπαρ.

