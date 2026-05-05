Η ματσάρα του Τεττέη, το μεγαλύτερο φετινό κέρδος και το καθήκον του Παναθηναϊκού!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για όσα σπουδαία έκανε ο Ανδρέας Τεττέη κόντρα στην ΑΕΚ, τα όσα σημαίνει για τον φετινό Παναθηναϊκό και το καθήκον του συλλόγου.

Δεν ήταν η πρώτη φορά. Ούτε και η τελευταία. Μέσα στο 2026 ο Ανδρέας Τεττέη μέσα από ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο, στο οποίο καλείται να κάνει τον ''Μονομάχο'' για να δημιουργήσει ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, αποτέλεσε το απόλυτο σημείο αναφοράς για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Έλληνας στράικερ αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο να ''καεί'' μέσα από τον συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, ανταποκρίθηκε πλήρως στην πολύ δύσκολη αποστολή που του ανατέθηκε, φόρεσε την στολή του ποδοσφαιρικού σούπερ ήρωα και οδήγησε το Τριφύλλι στο... κατόρθωμα της πρώτης τετράδας ή στην αποφυγή ενός καταστροφικού σεναρίου της πέμπτης θέσης. Ο καθένας βάζει τον πήχη και τις απαιτήσεις, όπως και όπου εκείνος κρίνει για τον Παναθηναϊκό.

Φυσικά ''κουβάλησε'' την ομάδα και στην Ευρώπη, πετυχαίνοντας τα γκολ της πρόκρισης κόντρα στη Πλζεν. O Tεττέη ξαναέβαλε την στολή του και κόντρα στην ΑΕΚ. Σαν να παίζει ένας εναντίον όλων.

Μπορεί να μην σκόραρε αλλά ταλαιπώρησε όσο κανείς την άμυνα της Ένωσης, κατέγραψε τρομερή επίδοση στις μονομαχίες, ντρίμπλαρε με κάθε τρόπο και ήταν συγκλονιστικός.

Ας ρίξουμε μια ματιά, σύμφωνα με τα δεδομένα που μας παρέχει το Wyscout:

Ντρίμπλες : 5

: 5 Μονομαχίες: 12/17

12/17 Σουτ: 3

3 Στο στόχο: 2

2 xG: 0.14

Η παρουσία του διεθνούς επιθετικού είναι ό,τι καλύτερο προέκυψε στον Παναθηναϊκό σε ατομικό επίπεδο την τρέχουσα, κατάμαυρη στην Ελλάδα, σεζόν. Ένα παιδί από την Κηφισιά, σήκωσε το βάρος και τις απαιτήσεις της φανέλας και σε μία ομάδα που τους έκανε όλους να φαίνονται χειρότερους από αυτό που πραγματικά είναι, κατάφερε να φωνάξει πως αξίζει της εμπιστοσύνης και της στήριξης ενόψει και της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς θα λογίζεται ως ένας από τους βασικούς επιθετικούς.

Παρατηρώντας τα όσα φοβέρα και τρομερά κάνει φέτος, υπάρχει ένα στοιχείο του παιχνιδιού του που θα πρέπει να βελτιώσει. Το ξέρει και ο ίδιος, το δουλεύει. Αυτό είναι τα τελειώματά του. Αν μπορέσει να βάλει περισσότερη ποιότητα σε αυτά, αν μπορέσει εκτελεστικά να ανέβει επίπεδο, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα χαρίσματά του, θα δημιουργήσει ένα καταπληκτικό ''πακέτο''.

Και εδώ έρχεται το καθήκον του συλλόγου. Τούτο δεν αφορά μόνο τον Τεττέη αλλά κάθε παίκτη που περνά από τις πύλες του ''Γεώργιος Καλαφάτης''. Aπό τον Κοντούρη μέχρι τον Σισοκό.

Ο Παναθηναϊκός έχει το καθήκον να δημιουργεί την καθημερινότητα εκείνη που θα πάρει το καλύτερο δυνατό από τους παίκτες και την υποχρέωση να δουλεύει μαζί τους σε ατομικό επίπεδο σαν να είναι παιδιά από την ακαδημία. Η δουλειά του κλαμπ δεν τελειώνει στις υπογραφές μίας μεταγραφής. Έχει κάνει μόνο το 50% το άλλο 50% έχει να κάνει με την διαχείριση των ποδοσφαιριστών και την συνεχή ατομική τους βελτίωση.

Οπότε είναι καθήκον του Παναθηναϊκού να δουλέψει σκληρά-και- με τον Τεττέη, ώστε ο Έλληνας στράικερ να φτάσει στη μέγιστη προοπτική που μπορεί να γεννηθεί στη ποδοσφαιρική του καριέρα.

Αντί επιλόγου: Στους 12 βασικούς που έχει εισηγηθεί ο κόουτς, υπάρχουν δύο σέντερ φορ. Όχι ένας. Δύο. Λογικά ο Ανδρέας Τεττέη παίζει... πάντελ.