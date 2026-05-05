Απίστευτο σκηνικό σε αγώνα τοπικού στη Πάτρα: Τραυματίστηκε ο διαιτητής και τη θέση του πήρε δημοσιογράφος

Ένα σπάνιο σκηνικό έλαβε χώρα σε αγώνα τοπικού στη Πάτρα, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να τραυματίζεται και τη θέση του να παίρνει ένας... δημοσιογράφος.

Ο Πανιώνιος Αχιλλέας υποδέχθηκε την Κυριακή (03/05) τον Αργυρά Πατρών για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Αχαΐας και κατάφερε να πάρει μία πολύτιμη νίκη με 4-0, η οποία του εξασφάλισε το πρωτάθλημα, αλλά και την άνοδο στην Α’ κατηγορία.

Ο συγκεκριμένος αγώνας έγινε αμέσως viral στα κοινωνικά δίκτυα, όχι τόσο για τα αθλητικά πεπραγμένα όσο για ένα σκηνικό που σημειώθηκε γύρω στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου.

Αναλυτικότερα, στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης, ο διαιτητής του παιχνιδιού, Διονύσης Χριστοδουλάτος, δέχτηκε χτύπημα στα πλευρά του από την μπάλα, με αποτέλεσμα να νιώσει μία αδιαθεσία και να καθίσει προσωρινά στον πάγκο. Όμως όσο τα λεπτά περνούσαν ο ρέφερι αντιλήφθηκε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΚΑΠ, παράγραφος 9γ τη θέση του πήρε ο βοηθός διαιτητή, Σωτήρης Ασημακόπουλος, αλλά γρήγορα δημιουργήθηκε ένα κενό στη θέση του βοηθού και δεν υπήρχε κάποιος αρμόδιος για να το καλύψει.

Κάπως έτσι, οι δύο ομάδες, με τη σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου της ΕΠΣ Αχαΐας, επέλεξαν για βοηθό διαιτητή έναν φίλαθλο από τις εξέδρες, ο οποίος έτυχε να είναι ασκούμενος δημοσιογράφος στον ραδιοφωνικό σταθό «Σπορ Φμ Πάτρας 96,3».

Ο νεαρός Οδυσσέας Φουρτούνης λοιπόν, φορεσε κανονικά την εμφάνιση του διαιτητή, πήρε το σημαιάκι του και ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά χωρίς άλλα ευτράπελα.