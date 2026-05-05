Ο Δημήτρης Τομαράς καταγράφει στο blog του στο Gazzetta την κακή αρνητική συμπεριφορά των εξτρέμ του Ολυμπιακού στην Τούμπα την ώρα που το μεγαλύτερο φταίξιμο πέφτει πάνω στους 2 ακραίους μπακ.

Από το βράδυ της Κυριακής έχει πέσει όλο το βάρος στα λάθη της άμυνας του Ολυμπιακού και που απέφεραν τρία γκολ για τον ΠΑΟΚ. Δικαιολογημένα καθώς η ερυθρόλευκη άμυνα δεν πήρε καθόλου καλό βαθμό και μέσα σε αυτό το πλαίσιο φυσικά απέτυχαν και τα ακραία μπακ.

Έχει όμως το ενδιαφέρον του στο να επικεντρωθούμε στην αμυντική συμπεριφορά των ακραίων κυνηγών που έπαιζαν μπροστά από τους μπακ.

Πρώτα στην φάση του 2-1. Ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι ο παίκτης που πηγαίνει πάνω στον Ζίβκοβιτς αλλά με λάθος τρόπο και ο Σέρβος βγάζει την πρώτη πάσα. Στην συνέχεια αφήνει σε αμυντικό επίπεδο τελείως την φάση και δεν γυρίζει καν. Υπάρχει και η στιγμή του 3-1. Εκεί ο Ζέλσον έχει μείνει στον χώρο και πίσω (παίζοντας στην πλευρά του Κοστίνια) και μόνο ο Τσικίνιο πηγαίνει να μαρκάρει πάνω στην πρώτη πάσα.

Ο δε Ροντινέϊ έχει επίσης μείνει πίσω μην επιστρέφοντας για την άμυνα. Εν τέλει μόνο οι Ρέτσος, Πιρόλα και Ορτέγα τρέχουν πίσω για να προσπαθήσουν την σταματήσουν - χωρίς επιτυχία τελικώς - την επίθεση του ΠΑΟΚ.

Τι σημαίνουν πρακτικά αυτές οι επισημάνσεις για τις 2 από τις 3 φάσεις των γκολ; Από την στιγμή που οι μπακ του Ολυμπιακού ανεβαίνουν συχνά για να δημιουργήσουν ή να επιθετούν δεν γίνεται να κάνουν δουλειά για δύο στην άμυνα.

Είναι σαφές ότι στο αμυντικό και το τακτικό επίπεδο θα ήθελαν πολύ περισσότεροι βοήθεια από τους εξτρέμ, την οποία δεν την είχαν. Πολλά μπορούν να ειπωθούν και να γραφτούν για το εάν τελικώς ο Κοστίνια ή Ορτέγα είναι οι αμυντικοί παίκτες που χρειάζεται ο Ολυμπιακός αλλά μία ομάδα για να αποδώσει σωστά αμύνεται όλη μαζί και επιτίθεται όλη μαζί.

Οι εξτρέμ δημιούργησαν και άλλο πρόβλημα στους μπακ

Βέβαια εκτός από το αμυντικό κομμάτι υπάρχει και μία άλλη παράμετρος. Ο Ολυμπιακός έχει κυρίως 4 ακραία μπακ: Κοστίνια, Ροντινέϊ, Ορτέγα και Μπρούνο. Η αναγκαστική μετατόπιση του Ροντινέϊ στα εξτρέμ (για άλλη μία φορά) λόγω της εικόνας των καθαραόαιμων ακραίων του ρόστερ (όπως πχ του Ποντένσε) έφερε και έναν ακόμα... πονοκέφαλο ως προς τα άκρα της άμυνας.

Με τον προωθηθεί στην επίθεση ο Ροντινέϊ χάνεται μία έξτρα επιλογή για τα ερυθρόλευκα άκρα της άμυνας, ασχέτως της συζήτησης για την αμυντική του συνέπεια συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Στο τέλος της ημέρας οι μπακ στον Ολυμπιακό δεν γίνεται να τα κάνουν όλα στο γήπεδο. Χρειάζεται μία σχετική ισορροπία.