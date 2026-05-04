Η επιθυμία του Ράφα Μπενίτεθ, ή όποιος είναι στον πάγκο, για διψήφιο αριθμό μεταγραφών, είναι «επικίνδυνη» για τον Παναθηναϊκό, όταν δεν υπάρχει κανονάκι στην Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει δεδομένα τέταρτος κι αυτό ήταν κάτι που πολλοί το περίμεναν.

Αυτό που άλλαξε και είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι με την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, το τριφύλλι «υποβιβάστηκε» στο Conference League, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανονάκι στην Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός αν έπαιρνε το Κύπελλο ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε πάλι το ίδιο διάστημα στα προκριματικά του Europa League. Απλά τότε θα είχε περιθώριο... λάθους. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η... άνεση και η Ευρώπη είναι σημαντική, γιατί φέρνει έσοδα, αυξάνει το πρεστίζ του συλλόγου και παράλληλα τη βαθμολογία του για μελλοντικές κληρώσεις.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο Ράφα Μπενίτεθ, ουσιαστικά επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ για διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Αν δεν είναι 12, μία ντουζίνα, μπορεί να είναι 10. Μπορεί να είναι 9. Σε κάθε περίπτωση πάρα πολλές, ειδικά όταν έχουν προηγηθεί μεταγραφικά, καλοκαίρια όπως τα δύο προηγούμενα κι ένας καυτός Γενάρης. Σκηνικά που θυμίζουν εποχές Στραματσόνι επί εποχής Γιάννη Αλαφούζου. Απλά τώρα είναι καλύτερα τα οικονομικά κι έρχεται και νέο γήπεδο.

Ο καθένας μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με την επιθυμία του Μπενίτεθ. Ο Ισπανός τόνισε ότι δεν επέλεξε τους παίκτες, αλλά συναίνεσε για τις μεταγραφές που έγιναν τον Γενάρη. Απ' αυτές που έγιναν, είναι φανερό ότι στην πρώτη γραμμή εμπιστοσύνης έχει Τεττέη και Ερνάντεθ. Και λίγο Αντίνο… Λογικά θα ήταν και ο Σισοκό αν δεν είχε τραυματιστεί.

Με μία πρόχειρη σκέψη και με σχεδόν βέβαιο ότι θ' αποχωρήσουν Τζούριτσιτς, Ρενάτο Σάντσες, Κώτσιρας, Τσάβες, Γεντβάι, Βιλένα (οι δύο τελευταίοι έχουν έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο), αμέσως γίνεται αντιληπτό ότι χρειάζονται αντικαταστάτες. Έξι μεταγραφές δηλαδή. Χωρίς να είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει με τον Λαφόν, αν θα πουληθεί ο Σφιντέρσκι, ο Πελίστρι… Χωρίς να είναι βέβαιο αν θα μείνει ή θα δοθεί δανεικός ο Πάντοβιτς από το να είναι, με τον Ντέσερς υγιή ή όποιον άλλον αποφασιστεί ότι θα αποκτηθεί, τέταρτος επιθετικός.

Το να κάνει 9-10 μεταγραφές και το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός δεν μοιάζει απίθανο. Μπορεί να είναι αναγκαίο, μπορεί όμως να είναι κι επικίνδυνο. Όπως και να λέγεται ο προπονητής στον πάγκο.

Ο Παναθηναϊκός για να διεκδικήσει και να φτάσει φυσικά στην κατάκτηση του νταμπλ και παράλληλα να έχει καλή παρουσία στην Ευρώπη, πρώτα έχει ανάγκη από ποιότητα κι έπειτα από ποσότητα. Σίγουρα όταν είσαι σε τρεις διοργανώσεις θες και βάθος. Καμία ομάδα δεν μπορεί να έχει 22-25-30 παίκτες ισάξιους. Χρειάζεται, όμως, η «δεύτερη γραμμή» να είναι αξιόπιστη. Αν υπάρχει Ευρώπη. Αν δεν υπάρχει, το πρόβλημα διογκώνεται. Γιατί το να έχεις 25 παίκτες και να παίζουν οι 11, ορισμένοι να μπαίνουν αλλαγή λίγα λεπτά και άλλοι να κάθονται πάγκο ή εξέδρα, δεν βοηθάει στα αποδυτήρια. Στη διαχείρισή τους.

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να φτιάξει ένα ποιοτικό ρόστερ κι όποιος κι αν είναι στον πάγκο, να το δουλεύει για να διεκδικήσει τους εγχώριους τίτλους και παράλληλα να είναι σχετικά έτοιμο για τα προκριματικά (καμία ομάδα Ιούλιο, Αύγουστο δεν μπορεί να είναι στο 100%) για να περάσει τρία εμπόδια. Μετά θα πρέπει να μοιράζεται ο χρόνος, αλλά θα είναι πιο εύκολο.

Οι πολλές αλλαγές, πάντως, ούτε σε ομοιογένεια βοηθούν, ούτε και στην αυτοπεποίθηση ορισμένων παικτών. Η ΑΕΚ είναι ένα παράδειγμα, αλλά σε καμία περίπτωση ο «μπούσουλας». Πέτυχε τρεις προκρίσεις, προχώρησε στην Ευρώπη και είναι το πρώτο φαβορί για τον τίτλο. Από τις μεταγραφές τη διαφορά την κάνουν οι Μάριν, Γιόβιτς, Ρέλβας και προστέθηκε ο Βάργκα τον Γενάρη.

Δηλαδή 4 στους 11 έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Κουτέσα, Ζοάο Μάριο, Γκρούγιτς, Γεοργκίεφ, Πενράις, Σαχαμπό, Καλοσκάμης δεν έχουν τον ίδιο ρόλο. Κι όμως είναι κοντά στον τίτλο. Βελτιώθηκαν ορισμένοι παλιοί, δούλεψε, είχε συσπείρωση, πείσμα, πίστη, είχε και τύχη που πάντα παίζει ρόλο, δεν έβγαλε πολλούς τραυματισμούς, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που από την αρχή της σεζόν, οι περισσότεροι έτρεχαν για θεραπείες κι έφτασε σ' αυτό το σημείο. Δεν πούλησε και το καλοκαίρι κομβικούς παίκτες.

Αναφερόμαστε σε ομάδα που τελείωσε τη σεζόν πέρσι με έξι ήττες στα playoffs και ο Παναθηναϊκός ήταν δεύτερος, στα προκριματικά του Champions League...

Σαφώς η ΑΕΚ δεν είναι ο απόλυτος οδηγός. Ούτε είναι φυσικά και παράδειγμα προς αποφυγή. Η ισορροπία πάντα είναι ένα σημαντικό συστατικό. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό, όμως, είναι ότι την ευτυχία δεν την φέρνει τόσο η ποσότητα, όσο η ποιότητα.

Ο Παναθηναϊκός έχει κάποιους νεαρούς παίκτες και ξόδεψε λεφτά για να πάρει τους περισσότερους, όπως οι Αντίνο, Τεττέη, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Παντελίδης, Κάτρης, Κοντούρης, Ζαρουρί, Πάντοβιτς, συν τους έμπειρους κι ακριβοπληρωμένους Ντέσερς, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Ίνγκασον, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Μπακασέτα, Σιώπη, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν. Προσθέστε τον Σισοκό, τον Ερνάντεθ, αν μείνει ο Μπενίτεθ. Πρόκειται για 22 ποδοσφαιριστές, χωρίς να υπάρχει τερματοφύλακας ανάμεσά τους. Βάλτε τώρα και 9-10-12 μεταγραφές.

Τη στιγμή που θα δουλεύεται η ομάδα για τα προκριματικά. Το να φύγει κάποιος στα λόγια είναι εύκολο για να πεις «ε, δεν κάνουν ας φύγουν να έρθουν άλλοι». Στον αντίποδα, γι' αυτό είναι ορισμένοι στον σύλλογο και πληρώνονται. Για να παίρνουν δύσκολες αποφάσεις. Και ο Γκουαρδιόλα, ο Λουίς Ενρίκε, ο Κομπανί, ο Αρτέτα, πάντως, πρόβλημα θα είχαν να την ετοιμάσουν την ομάδα με τόσες προσθαφαιρέσεις. Τρανό παράδειγμα το περασμένο καλοκαίρι με τις πωλήσεις Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη, Μαξίμοβιτς (όχι ότι κακώς πουλήθηκαν) και τις αφίξεις άλλων παικτών.

Φανταστείτε και το εξής. Αριστερά παίζει ο Αντίνο και ο Ζαρουρί. Σύμφωνα με αυτά που λέει ο Μπενίτεθ και αριστερά θα ήθελε παίκτη. Το ίδιο και δεξιά που υπάρχουν Πελίστρι, Παντελίδης. Το να είναι κάποιος τρίτος πέφτει ψυχολογικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κάθε παίκτης θέλει να παίζει.

Το πραγματικό ποδόσφαιρο δεν είναι football manager να διώχνεις 10 και να παίρνεις 10. Ούτε, βέβαια και ο Παναθηναϊκός και ο κάθε σύλλογος είναι δημόσιο ίδρυμα. Οι υπεύθυνοι, Αλαφούζος, ο Μπενίτεθ ή ο επόμενος, ο Κοτσόλης, ο Κορόνα ή ο επόμενος, πρέπει να πάρουν σκληρές αποφάσεις. Ποιοι πραγματικά πιστεύουν ότι κάνουν κι έχουν να δώσουν στοιχεία στον Παναθηναϊκό.

Αν θεωρούν ότι ο Παντελίδης δεν κάνει, ας τον δώσουν δανεικό. Αν θεωρούν ότι δεν κάνει ο Πελίστρι ας τον πουλήσουν. Αν χρειάζονται οκτάρι, που χρειάζονται, ας πάρουν. Αλλά να είναι κι έτοιμοι να διαχειριστούν τον Γιάγκουσιτς, τον Τσέριν και τον κάθε Γιάγκουσιτς, για τον οποίο η ομάδα ξόδεψε πολλά χρήματα. Είπαμε, ο Παναθηναϊκός δεν είναι ίδρυμα και δυστυχώς σε μία εταιρία, όπως είναι η ΠΑΕ και το συναίσθημα χάνεται. Αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει γενναίες αποφάσεις. Να ξεκαθαρίσουν όλοι στην ΠΑΕ, ποιοι παίκτες έχουν την ποιότητα και την καρδιά ν' αντέξουν την πίεση του συλλόγου.

Να βάλουν κάτω και τα οικονομικά κι όσα χρήματα έχουν σκοπό να διαθέσουν, που όπως διαρρέει δεν θα υπάρχει πρόβλημα γι' αυτό, να πιάσουν τόπο. Κι όχι να πετιούνται στον κουβά. Και με 5-6 μεταγραφές, μπορεί να γίνει η δουλειά. Να φτάσει ξανά στην κορυφή ο Παναθηναϊκός. Ας γίνουν και 10-12, όπως άφησε να εννοηθεί ο Μπενίτεθ. Αρκεί να βγουν οι 7-8. Δεν γίνεται να βγουν όλες. Αν βγουν λιγότερες εκτός από ορισμένους νέους, υπάρχει κίνδυνος να κάψεις και τους παλιούς...





