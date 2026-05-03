Ξανά στις εξέδρες της Λεωφόρου βρέθηκε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, αυτή τη φορά για να παρακολουθήσει το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ.

Μετά την παρουσία του στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης εθεάθη και πάλι στις εξέδρες της Λεωφόρου για να παρακολουθήσει τον αγώνα των «πρασίνων» με την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των Play-Offs της Stoiximan Superleague.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας, που είναι γνωστός και με το ψευδώνυμο «Τζίγγερ» από τους αγώνες ράλι που έτρεχε, ήταν μαζί με την οικογένειά του ιδιοκτήτης της ομάδας για πολλά χρόνια.

Εκείνος που έκανε την αρχή ήταν ο θείος του, Γιώργος Βαρδινογιάννης, που απέκτησε την ομάδα το 1979 κι έμεινε στο διοικητικό της θώκο μέχρι το 2000. Έκτοτε ανέλαβε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης μέχρι και το 2008, όταν ξεκίνησε το σχήμα της πολυμετοχηκότητας στο οποίο και συμμετείχε κι αποχώρησε μαζί με τους υπόλοιπους, όταν εκείνη διαλύθηκε το 2012.