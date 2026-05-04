Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Τάσος Μπακασέτας συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με τη φανέλα των «πρασίνων» κόντρα στην ΑΕΚ.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague, με τους «πρασίνους» να είναι ικανοποιημένοι από την απόδοσή τους με βάση τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν στο ματς μετά την αποβολή του Ερνάντεθ στο 17ο λεπτό του αγώνα.

Ο Τάσος Μπακασέτας δεν βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα του «τριφυλλιού» για δεύτερο σερί ματς, αλλά εισήλθε στον αγώνα ως αλλαγή στο 69ο λεπτό, όταν αντικατέστησε τον Σωτήρη Κοντούρη.

Μπορεί το βράδυ να μην κύλησε όπως θα ήθελε ο Έλληνας επιθετικός μέσος, αφού δεν κατάφερε να κάνει γκολ την ευκαιρία που είχε στο φινάλε του αγώνα, όμως αυτή η συμμετοχή του τον βοήθησε να φτάσει ένα σημαντικό milestone στην καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Έφτασε έτσι τις 100 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα από τον Γενάρη του 2024, οπότε και τη φόρεσε για πρώτη φορά. Εκείνος έχει σκοράρει 20 γκολ κι έχει δώσει 10 ασίστ στα περισσότερα από 6,8 χιλ. λεπτά που έχει αγωνιστεί.