Ο Δημήτρης Λημνιός έδωσε την ασίστ για το μοναδικό γκολ που πέτυχε η Φορτούνα Σιτάρντ στην εντός έδρας ήττα από τη Φέγενορντ με 2-1.

Η Φορτούνα Σιτάρντ του Δημήτρη Λημνιού ηττήθηκε μέσα στην έδρα της με 2-1 από την Φέγενορντ για την 32η αγωνιστική του πρωταθλήματος Ολλανδίας, ωστόσο συνεχίζει να βρίσκεται μία... ανάσα από την εξασφάλιση της παραμονής της στην κατηγορία.

Ο 27χρονος Έλληνας εξτρέμ πήγε στην ολλανδική ομάδα το περασμένο καλοκαίρι ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό για τη φετινή σεζόν και πηγαίνει πολύ καλά έχοντας καπαρώσει θέση βασικού.

Στο χθεσινό παιχνίδι έπαιξε στο αριστερό άκρο της επίθεσης και όχι στο δεξί, που είναι η φυσική του θέση, όμως κατόρθωσε και πάλι να δώσει ασίστ, την 8η που έχει μοιράσει συνολικά τη φετινή σεζόν και τη δεύτερη συνεχόμενη, μετά από κείνη στο περασμένο ματς με την Χέρενφεϊν.

Ο Δημήτρης Λημνιός έχει, πέρα από τις οκτώ ασίστ και δύο γκολ στα περισσότερα από 2 χιλ. λεπτά που έχει αγωνιστεί τη φετινή σεζόν. Υπενθυμίζουμε πως το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό λήγει το καλοκαίρι του 2027.