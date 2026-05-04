Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta την εικόνα του Ολυμπιακού χθες στην Τούμπα.

Κανονικά πρέπει να κράξεις. Όταν τρώει τρία γκολ ο Ολυμπιακός σε ντέρμπι, λες ότι πρέπει να κράξεις.

Και μετά βλέπω τις σημειώσεις μου. Ο Ολυμπιακός είχε φάση στο 30ο δευτερόλεπτο. Αλλά και στο 95ο και τελευταίο λεπτό. Από την πρώτη στιγμή που σφύριξε ο διαιτητής, έως το σφύριγμα της λήξης, φάσεις έφτιαχνε ο Ολυμπιακός. Ακόμη και μετά την ψυχρολουσία του τρίτου γκολ, ένα λεπτό μετά την απόκρουση του αγώνα, εκ μέρους του γκολκίπερ του ΠΑΟΚ στο γυριστό του Τσικίνιο, οι παίκτες του Ολυμπιακού έβγαιναν στην επίθεση απειλώντας, έστω λιγότερο, με την ψυχολογία τσακισμένη.

Με χειρότερη στιγμή το 69’, μόλις τέσσερα λεπτά μετά το 3-1. Από κλέψιμο του Έσε, βρέθηκαν τόσο ο Αργεντίνος, όσο κι ο Ρόντινεϊ σε θέση γκολ. Ο Έσε την έδωσε στον Ρόντινεϊ κι απλά περίμενε να την πάρει πίσω για να σκοράρει. Πώς τα κατάφερε ο Βραζιλιάνος, ούτε να σουτάρει ο ίδιος από πλεονεκτική θέση, αλλά ούτε και να πασάρει στον συμπαίκτη του, είναι κάτι πραγματικά αδιανόητο. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για το 69ο λεπτό, άρα ο Ολυμπιακός κάνοντας εκεί, σε μία τόσο εύκολη φάση το 3-2, θα είχε μπροστά του 25 λεπτά με τις καθυστερήσεις για να κυνηγήσει τουλάχιστον μία πολύ θεαματική ισοπαλία.

Δείτε εδώ τη φάση. Και βάζω τη φωτογραφία, γιατί ξέφυγε της Νόβα και δεν έδειξε ριπλέϊ, παρότι μιλάμε για τεράστια ευκαιρία.

Το να έχει ο γηπεδούχος εφτά τελικές (πέντε εντός περιοχής) κι εσύ 16 (11 εντός περιοχής) και τελικά να χάνεις με 1-3 είναι απολύτως οδυνηρό. Και άδικο. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, πολλές φορές. όταν δεν μπορείς να σκοράρεις εσύ και μπορεί να σκοράρει ο άλλος, θα χάσεις. Κι ας έχεις κάνει ένα τόσο γεμάτο από φάσεις παιχνίδι. Με πραγματικά ωραίο ποδόσφαιρο σε πολλές στιγμές. Γιατί ο Ολυμπιακός χθες και πρέσαρε ψηλά εξαιρετικά, αλλά και κυκλοφόρησε πολύ όμορφα την μπάλα.

Η ατυχία του ήταν ότι οι δύο πιο επικίνδυνοι παίκτες του, ο Ελ Κααμπί με τον Τσικίνιο, ήταν ο ένας πιο άστοχος από τον άλλο. Άλλωστε, το μοναδικό γκολ ήρθε σε φάση που ο πρώτος βρέθηκε προ κενής ουσιαστικά εστίας.

Από εκεί και πέρα, δεν ήταν ατυχία η εικόνα των παικτών του Ολυμπιακού ανασταλτικά, στις κρίσιμες φάσεις.

Ο…ύπνος των Έσε, Ελ Κααμπί στην εκτέλεση του κόρνερ για το 1-0 στο πρώτο δοκάρι, ενώ όλοι ξέρουμε ότι εκεί εκτελεί τα κόρνερ ο Ζίφκοβιτς σε ποσοστό 80%...

Ο…ύπνος του Ζέλσον, που αντί να πάει να μαρκάρει τον Ζίφκοβιτς στο 2-1, τον…παρατηρούσε από δέκα μέτρα απόσταση…

Ο…ύπνος του Ορτέγκα που στο 3-1 ήταν αλλού για αλλού κι όχι πάνω στον Ζίφκοβιτς..

Τώρα, για την απόκρουση-πάσα του Ρέτσου σε παίκτη του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της φάσης του 2-1, δεν έχω να πω πολλά. Έχω βαρεθεί πλέον. Χθες μάλιστα ο αρχηγός του Ολυμπιακού έδωσε κι άλλη πάσα σε αντίπαλο, χειρότερη, σε άλλη στιγμή, στον Μεϊτέ. Μέσα στην περιοχή του Τζολάκη!

Ασχολίαστη και η αδυναμία του Γκαρθία να πάρει μία κόντρα από τον Γερεμέγεφ επίσης στο ξεκίνημα του 2-1. Κόφτης είσαι, πάρε τη διεκδίκηση.

Μπροστά ο Ολυμπιακός ήταν καλός, αλλά τα έχανε. Πίσω ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός και τα έτρωγε. Αναπόφευκτη η ήττα, αν βάλεις και την παράμετρο διαιτησία, που έπαιζε ΠΑΟΚ από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό .

Άσχετο: Τρία παιχνίδια έχει παίξει στην Τούμπα ο Ιταλός Σότσα. ΠΑΟΚ-Άϊντραχτ 2-1, ΠΑΟΚ-Μπέτις 2-0, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 3-1 Μάλλον είναι…γουρλής για τον ΠΑΟΚ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Τσικίνιο ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Είχε φανεί από το ντέρμπι στη Λεωφόρο ότι έβρισκε τα πατήματα του. Είχε καλά τρεξίματα, δημιουργία, απειλούσε, ήταν μακράν ο παίκτης του Μεντιλίμπαρ πιο μέσα στο παιχνίδι από κάθε άλλο. Αλλά τα τελειώματα του παραμένουν από μέτρια έως απογοητευτικά. Χθες είχε έξι (!) τελικές, εκ των οποίων οι τέσσερις πολύ κακές. Δεν έβρισκαν εστία, ούτε καν έφευγαν άουτ. Απλά κόντραραν πάνω στον πρώτο αμυντικό του ΠΑΟΚ.

Το χειρότερο ήταν ότι σε δύο κάθετες πάσες που του έβγαλαν μέσα στην περιοχή του Παβλένκα είχε πολύ κακές αντιδράσεις, χάνοντας κοντρόλ και μπάλα σε θέσεις για γκολ. Κι είναι κρίμα για τον Πορτογάλο με τόσο καλή εμφάνιση, να έχει μόλις μία-δύο καλές επιλογές στις οκτώ, όταν έρχεται η ώρα να γίνει επικίνδυνος. Για τον Ελ Κααμπί το έχουμε πια συνηθίσει. Γκολ θα μπει ένα στις πέντε ευκαιρίες…

Και για το τέλος ένα ιμότζι