Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ έτρεξε πάνω στον Ανδρέα Τεττέη για να τον ηρεμήσει μετά τη νέα ένταση που υπήρξε με τον Σταύρο Πήλιο.

Όπως και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έτσι και στο τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ υπήρξε ένταση ανάμεσα στον Ανδρέα Τεττέη και τον Σταύρο Πήλιο. Αυτή την φορά σε ρόλο... πυροσβέστη ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ με τον Ισπανό τεχνικό να τρέχει προς τον ποδοσφαιριστή του προκειμένου να του μιλήσει και να τον ηρεμήσει, κάτι που έγινε και δεν δόθηκε συνέχεια.