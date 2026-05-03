Superleague, η βαθμολογία της 3ης αγ.: Η ΑΕΚ στο +5 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό μετά το ντέρμπι της Τούμπας!

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού, τον... έπιασε στη βαθμολογία και παράλληλα έκανε «δώρο» στην ΑΕΚ που κράτησε το +5 και έχει την ευκαιρία να ανοίξει την ψαλίδα... μέσω Λεωφόρου!

Ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα με ζητούμενο το «διπλό» που θα μείωνε τη διαφορά και θα έβαζε... έξτρα πίεση στην ΑΕΚ στη μάχη του τίτλου! Όμως ο πληγωμένος από την απώλεια του Κυπέλλου ΠΑΟΚ είχε... άλλη άποψη. Εβγαλε ποδοσφαιρικό εγωισμό και πήρε μια σπουδαία νίκη με 3-1, που τον έφερε στη 2η θέση (στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό) και κρατάει και... ζωντανές τις όποιες ελπίδες για κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πλέον μετά το παιχνίδι της Τούμπας και πριν την σέντρα σε αυτό της Λεωφόρου η ΑΕΚ είναι στο +5 τόσο από τον Δικέφαλο του Βορρά, όσο κι από τον Ολυμπιακό.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (3η αγωνιστική)

1. AEK 66

2.ΠΑΟΚ 61

3.Ολυμπιακός 61

4. Παναθηναϊκός 50

H επόμενη αγωνιστική - 4η (Κυριακή 10 Μαϊου)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Playoffs

5η αγωνιστική (Τετάρτη 13 Μαϊου)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)

6η αγωνιστική (Κυριακή 17 Μαϊου)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

