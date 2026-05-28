Η Ατλέτικο Μινέιρο επικράτησε με 1-0 της Πουέρτο Καμπέγιο με το υπέροχο τέρμα που σημείωσε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μπερνάρντ.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων του Copa Sudamericana η Ατλέτικο Μινέιρο αφού με τη νίκη που πέτυχε τα ξημερώματα κόντρα στην Πουέρτο Καμπέγιο από την Βενεζουέλα τερμάτισε στην κορυφή του ομίλου της.

Τη λύση για ακόμη ένα παιχνίδι έδωσε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μπερνάρντ Ντουάρτε, ο οποίος σκόραρε το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση στο 62ο λεπτό. Εκείνος πήρε τη μπάλα έξω από την περιοχή, προσπάθησε να περάσει μία κάθετη πάσα, όμως εκείνη κόντραρε σε αμυντικό, αυτός πρόλαβε τον αντίπαλό του και τσίμπησε ωραία τη μπάλα με το δεξί, την έφερε στο αριστερό και εκτέλεσε τον αντίπαλο τερματοφύλακα μ' ένα ωραίο σουτ από τα όρια της περιοχής.

Αυτό ήταν το τρίτο τέρμα που πετυχαίνει ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έχοντας παίξει και στα έξι ματς των ομίλων αποτελώντας έναν εκ των πρώτων σκόρερ της διοργάνωσης, αφού είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές μαζί στην κορυφή με τον ίδιο αριθμό τερμάτων.