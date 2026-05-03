Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για τον μεγάλο αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αθηναϊκού ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για το αποψινό παιχνίδι. Ο Ισπανός τεχνικός δεν επεφύλαξε κάποια έκπληξη σε σχέση με τον σχηματισμό, ωστόσο είχε μία απώλεια της τελευταίας στιγμής.

Εκείνος χρησιμοποίησε το κλασικό του 3-4-2-1 βάζοντας τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Στην τριάδα της άμυνας ο Ίνγκασον θα είναι κεντρικά, ο Πάλμερ-Μπράουν στα δεξιά και ο Ερνάντεθ στα αριστερά.

Στις θέσεις των φουλ μπακ θα είναι στα δεξιά ο Καλάμπρια και στα αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Τσέριν και Κοντούρης. Για το αρχικό σχήμα προορίζοταν ο Σιώπης, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή λόγω ίωσης με βάση την ενημέρωση των «πρασίνων».

Μπροστά τους θα είναι οι Ταμπόρδα και Αντίνο, με τον πρώτο να κινείται στη δεξιά πλευρά και τον δεύτερο στην αριστερή. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Τεττέη.

Στον πάγκο για τον Παναθηναϊκό βρίσκονται οι: Κότσαρης, Τσάβες, Τουμπά, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Παντελίδης, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Ερνάντεθ, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη.