Τα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ για το μεγάλο ματς με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, το τελευταίο μεταξύ των δύο ομάδων στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στη Λεωφόρο την Κυριακή (03/05-21:00-Cosmote Sport 1-live από Gazzetta) για την 3η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague στο πιθανότατα τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στην ιστορική έδρα των «πρασίνων».

Το «τριφύλλι» θέλει να γευτεί την πρώτη του νίκη στο μίνι αυτό τουρνουά δείχνοντας πως μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχει βαθμολογικό κίνητρο, όμως θα παλέψει όλα του τα παιχνίδια με όλες του τις δυνάμεις προκειμένου να κάνει το καλύτερο δυνατό κλείσιμο στη φετινή σεζόν.

Πέρα από τις γνωστές απουσίες των Κάτρη, Γεντβάι, Σισοκό και Ντέσερς, ο Ράφα Μπενίτεθ είδε και τον Ρενάτο Σάντσες να μένει εκτός την τελευταία στιγμή ελέω ενοχλήσεων, με αποτέλεσμα να στερηθεί μία σημαντική επιλογή για τη μεσαία του γραμμή. Στην αποστολή δεν βρέθηκε και ο Κώτσιρας.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την ΑΕΚ

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Διατηρεί την ίδια διάταξη, έκπληξη με τις επιλογές στο κέντρο

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να επιμείνει στην ίδια διάταξη και για τον αγώνα με την ΑΕΚ κρατώντας αυτό το 3-4-2-1 στο οποίο και κατέληξε μετά την περίοδο των δοκιμών που έκανε τον πρώτο καιρό που ήρθε στην ομάδα.

Ο Ισπανός τεχνικός θα διατηρήσει τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Στην τριάδα της άμυνας, ο Ίνγκασον θα είναι κεντρικά, ο Πάλμερ-Μπράουν θα επιστρέψει στα δεξιά ενώ ο Ερνάντεθ θα είναι στα αριστερά. Στις θέσεις των δύο μπακ θα είναι οι Καλάμπρια στα δεξιά και Κυριακόπουλος στα αριστερά, οι οποίοι δεν «κουνιούνται» από την ενδεκάδα, όταν είναι διαθέσιμοι.

Στη μεσαία γραμμή, παρ' ότι δεν υπάρχει και η επιλογή του Ρενάτο Σάντσες, δεν αναμένεται να δούμε τον Μπακασέτα για δεύτερο σερί παιχνίδι, αφού φαίνεται πως προβάδισμα έχουν ο Σιώπης και ο Κοντούρης.

Ο πρώτος έχει να βρεθεί στο αρχικό σχήμα έναν και πλέον μήνα, από το ματς με τον Αστέρα AKTOR την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος ενώ ο δεύτερος θα ριχθεί για πρώτη φορά στη μάχη απ' όταν επέστρεψε από τον μυϊκό τραυματισμό του.

Μπροστά τους θα είναι το αργεντίνικο δίδυμο του Παναθηναϊκού. Ο Ταμπόρδα από τα δεξιά και ο Αντίνο από τα αριστερά, με τον Τεττέη να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.