Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τελικώς τον Ζίνι ως παρτενέρ του Βάργκα για την κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ στο ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό.

Το μεγάλο ερωτηματικό που υπήρχε στην ΑΕΚ ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο ήταν ποιον εκ των Γιόβιτς και Ζίνι θα επέλεγε ο Μάρκο Νίκολιτς ως παρτενέρ του Βάργκα στην επίθεση. Ο Σέρβος τεχνικός αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού στον φορμαρισμένο Ζίνι, με τον Γιόβιτς να μένει στον πάγκο.

Ο Στρακόσα είναι στην εστία, ο Πήλιος ξεκινάει αντί του Πένραϊς στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Ρότα στο δεξιό, με τους Ρέλβας και Μουκουντί δίδυμο στους στόπερ.

Ο άξονας της μεσαίας γραμμής αποτελείται από τους Μαρίν και Πινέδα με τον Κοϊτά δεξιά και τον Περέιρα αριστερά.

Στον πάγκο για την Ένωση είναι οι Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς και Ελίασον.