Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την τρίτη αγωνιστική των playoffs σε ένα παραδοσιακό ντέρμπι.

Στην ιστοσελίδα του Δικεφάλου αναφέρονται οι αριθμοί της συγκεκριμένης αναμέτρησης:

«Αυτή είναι η 75η αναμέτρηση των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Δικέφαλο, με την απαρχή των αναμετρήσεων τους σε επίπεδο Α’ Εθνικής να είναι στις 22 Νοεμβρίου 1959. Τότε ο Λέανδρος Συμεωνίδης και ο Λαυρέντιος Κατηκαρίδης είχαν σημειώσει τα δύο γκολ για τον ΠΑΟΚ στη νίκη με 2-0.

Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε νικητής στα 35 από τα 74 προηγούμενα παιχνίδια, ενώ 18 από αυτά τελείωσαν ισόπαλα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στα 21. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί στην Τούμπα για το Κύπελλο 11 φορές, με τον Δικέφαλο να έχει επτά νίκες, δύο παιχνίδια να έχουν τελειώσει ισόπαλα και τον Ολυμπιακό να έχει δύο νίκες.

Πρωταθλήτρια για 4η συνεχόμενη σεζόν η δική μας Κ15. Κλείδωσε μαθηματικά τον τίτλο, με το 1-4 επί του ΟΦΗ στο Ηράκλειο, δύο ματς πριν το τέλος.



Το 1-0 είναι το δημοφιλέστερο σκορ στις νίκες του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού ως γηπεδούχου, με τις εννέα από τις 35 να είναι με αυτό το αποτέλεσμα. Με 2-0 έχει επικρατήσει οκτώ φορές και αποτελεί το δεύτερο στη λίστα, ενώ επτά νίκες του είναι με 2-1. Ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει 2-1 έξι φορές. Στις ισοπαλίες στην πρώτη θέση βρίσκεται το 1-1 με εννέα εμφανίσεις.

6 γκολ έχει σημειώσει ο Γιώργος Σκαρτάδος με αντίπαλο τον Ολυμπιακό σε εντός έδρας αναμετρήσεις και βρίσκεται στην πρώτη θέση των σκόρερ του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ακολουθούν με πέντε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και με τέσσερα γκολ σε ματς με γηπεδούχο τον Δικέφαλο οι Κούδας, Αφεντουλίδης, Σαράφης και Γκουερίνο.

21 αγώνες αήττητος εντός έδρας παρέμεινε ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό από τις 3 Ιανουαρίου 1971 μέχρι και τις 24 Μαΐου 1992. Στο διάστημα αυτό, ο ΠΑΟΚ σημείωσε 19 νίκες και δύο παιχνίδια τελείωσαν ισόπαλα. Ο Δικέφαλος ηττήθηκε με 2-1 τον Σεπτέμβριο του 1969 από τον Ολυμπιακό εντός έδρας και χρειάστηκαν 23 χρόνια για να πέσει πάλι το κάστρο της Τούμπας, τον Μαΐο του 1992.

6 γκολ σημείωσε ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό στις 6 Δεκεμβρίου 1987, στο Δημοτικό Στάδιο των Σερρών στη βαρύτερη νίκη που έχει η ομάδα του Πειραιά στα 65 χρόνια ιστορίας της Α’ Εθνικής. Οι Μπάνον (7’), Μαυρομάτης (14’), Σίγγας (19’), Μπανιώτης (42’) και Μπορμπόκης (74’, 88’) σημείωσαν τα γκολ του Δικεφάλου, ενώ οι Ερυθρόλευκοι είχαν μειώσει σε 4-1 με τον Τσαλουχίδη στο 49ο λεπτό».