Ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει στην Τούμπα δύο φορές στο ίδιο πρωτάθλημα

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta γεγονότα που αφορούν το αποψινό μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Τούμπα.

Ήρθαν λοιπόν έτσι τα πράγματα που απόψε μπορεί να τελειώσει η, να ξαναρχίσει η μάχη του τίτλου του πρωταθλητή! Η, βεβαίως, να μείνουν τα πράγματα ως έχουν και να μεταφερθεί η αγωνία στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές που θα γίνουν σε μία εβδομάδα!

Ο Ολυμπιακός δεν βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση και κανονικά λες ότι θα πρέπει να κερδίσει στην Τούμπα, αν θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες του για το πρωτάθλημα. Ειδάλλως, απλά θα πρέπει να παρακαλάει να χάσει η ΑΕΚ στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό. Όπως κι αν έχει, μία κρίσιμη αγωνιστική, που ίσως αποδειχθεί η πιο κρίσιμη!

Να λάβουμε, πάντως, υπόψιν μας, με αφορμή την ήττα (1-2) του Ολυμπιακού στην Τούμπα, κατά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν χάσει ποτέ δύο φορές από τον ΠΑΟΚ μέσα στη Θεσσαλονίκη στο ίδιο πρωτάθλημα. Δηλαδή, σε αυτά τα πρωταθλήματα που έχουν πλέϊ οφ και έχουν παίξει οι δύο ομάδες μέσα στην ίδια σεζόν από δύο φορές μέσα στο Καραϊσκάκη και δύο φορές μέσα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ μέσα στο σπίτι του δεν έχει ποτέ κερδίσει δύο φορές τον Ολυμπιακό.

Στην καλύτερη των περιπτώσεων ο ΠΑΟΚ έχει μία νίκη και μία ισοπαλία, κι αυτό μόνο μία σεζόν, καθώς σε όλες τις υπόλοιπες ο Ολυμπιακός είχε τουλάχιστον ένα διπλό! Αναλυτικά (τα πρώτα ματς είναι στην κανονική διάρκεια και τα δεύτερα στα πλέϊ οφ):

2009-10 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-2 με γκολ του Αβραάμ στο τελευταίο λεπτό και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-0 με γρήγορο γκολ του Μουσλίμοβιτς

2019-20 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-1 με αυτογκόλ του Γιαννούλη και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-1 με γκολ του Ελ Αραμπί

2020-21 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-1 με τον Ουσεϊνού Μπα να ισοφαρίζει προς το τέλος και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-0 με δύο γκολ του Ζίφκοβιτς

2021-22 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-1 με τον Τικίνιο να ισοφαρίζει σε ένα λεπτό το αυτογκόλ του Μπα και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-2 με ανατροπή από δύο γκολ σε ένα δεκάλεπτο και κατάκτηση μαθηματικά του πρωταθλήματος μέσα στην Τούμπα

2022-23 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-0 (η μόνη λευκή ισοπαλία) και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-1 με σκόρερ τον Σαμασέκου

2023-24 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-4 με δύο γκολ του Ελ Κααμπί στο τελευταίο δεκάλεπτο και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-0 με σκόρερ Τάϊσον και Ζίφκοβιτς

2024-25 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3 με σκόρερ τους Κωστούλα, Ελ Κααμπί, Ζέλσον και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 με γκολ στα πρώτα 10 λεπτά από Κωνσταντέλια, Μαντί Καμαρά

2025-26 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 με ανατροπή και σκόρερ τους Τάϊσον, Ζίφκοβιτς (πέναλτι) και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός…

Βλέπουμε, δηλαδή, ότι σε εφτά πρωταθλήματα με πλέϊ οφ ο Ολυμπιακός δεν έχει ποτέ δύο ήττες στην Τούμπα. Αντιθέτως, έχει ο ίδιος εφτά νίκες, τις δύο στην ίδια σεζόν και τις πέντε στις άλλες έξι σεζόν. Εάν διατηρηθεί αυτή η σειρά, τότε το αποτέλεσμα απόψε θα είναι διπλό (το πιθανότερο) η, ισοπαλία. Εάν.

Άσχετο: Ο Παναθηναϊκός από τα έξι τελευταία παιχνίδια του έχει σκοράρει μόνο στα δύο. Και στα δύο αποκλειστικά με πέναλτι, με την Μπέτις 1-0 εντός και με τον Αστέρα Τρίπολης 2-1 εκτός έδρας. Στα άλλα τέσσερα έχει μείνει στο μηδέν (με Παναιτωλικό 0-0, με Μπέτις 0-4, με ΠΑΟΚ 0-0 και με Ολυμπιακό 0-2).

Ο Ολυμπιακός κινδυνεύει λοιπόν για πρώτη φορά σήμερα να χάσει και δεύτερο παιχνίδι του στην Τούμπα στο ίδιο πρωτάθλημα. Όπως κινδυνεύει και από κάτι άλλο-να χάσει από τον ΠΑΟΚ μετά από χρόνια σε δύο σερί παιχνίδια πρωταθλήματος στην Τούμπα.

Τελευταία φορά που είχε συμβεί κάτι τέτοιο ήταν τη διετία 2017-19. Τότε είχαμε ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-0 το 2017 και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 3-1 το 2019. Το ενδιάμεσο παιχνίδι το είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός στα χαρτιά (δεν ξεκίνησε ποτέ), γι΄ αυτό και δεν το υπολογίζω.

