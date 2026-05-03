Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν επιφύλαξε εκπλήξεις στο αρχικό σχήμα του Άρη για τον αγώνα (17:00) με τον ΟΦΗ πλην της επιλογής του Μάρτιν Φρίντεκ.

Ο Τσέχος αριστερός full back βρήκε θέση στην 11αδα των «κίτρινων» κι έτσι ο Νοά Φαντιγκά θα καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας με δίδυμο στόπερ τους Φαμπιάνο-Ροζ μπροστά από τον Γιώργο Αθανασιάδη. Στις υπόλοιπες γραμμές, ο έμπειρος τεχνικός δεν έκανε αλλαγές πλην της υποχρεωτικής του Μάρτιν Χόνγκλα (λόγω προβλήματος στο γόνατο) ο οποίος αντικαθίσταται από τον Φρέντρικ Γένσεν ως παρτενέρ του Ούρος Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Στην επιθετική τετράδα, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση παροχής ευκαιρίας στον Βραζιλιάνο Ντούντου στην αριστερή πλευρά καθώς ο Μπενχαμίν Γκαρέ θα καλύψει την αντίστοιχη δεξιά ενώ ο Κάρλες Πέρεθ θα έχει ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Τίνο Καντεβέρε.