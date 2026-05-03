Άρης: Χωρίς εκπλήξεις η 11αδα απέναντι στον ΟΦΗ
Ο Τσέχος αριστερός full back βρήκε θέση στην 11αδα των «κίτρινων» κι έτσι ο Νοά Φαντιγκά θα καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας με δίδυμο στόπερ τους Φαμπιάνο-Ροζ μπροστά από τον Γιώργο Αθανασιάδη. Στις υπόλοιπες γραμμές, ο έμπειρος τεχνικός δεν έκανε αλλαγές πλην της υποχρεωτικής του Μάρτιν Χόνγκλα (λόγω προβλήματος στο γόνατο) ο οποίος αντικαθίσταται από τον Φρέντρικ Γένσεν ως παρτενέρ του Ούρος Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής.
Στην επιθετική τετράδα, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση παροχής ευκαιρίας στον Βραζιλιάνο Ντούντου στην αριστερή πλευρά καθώς ο Μπενχαμίν Γκαρέ θα καλύψει την αντίστοιχη δεξιά ενώ ο Κάρλες Πέρεθ θα έχει ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Τίνο Καντεβέρε.
