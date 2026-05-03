Πετρόπουλος σε Πατσατζόγλου: «Βλέπω νίκες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, χρειαζόμαστε αντίδραση, τι δεν καταλαβαίνεις;» (vid)
Απόλυτος είναι ο Αντώνης Πετρόπουλος όσον αφορά στο τι θα γίνει σήμερα στα δύο ντέρμπι των Play Offs. Και όπως προβλέπει ο άλλοτε επιθετικός των πρασίνων, δεν βλέπει να έρχεται το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ απόψε.
Χαρακτηριστικά τονίζει στη μία ώρα εκπομπής του τελευταίου Play Offs Time:
«ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός άσσος, Παναθηναϊκός-ΑΕΚ άσσος. Δεν γίνεται, χρειαζόμαστε αντίδραση και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Τι δεν καταλαβαίνεις; Κι ο Παναθηναϊκός πρέπει να νικήσει την ΑΕΚ μέσα στη Λεωφόρο. Θα χάσει πάλι ο Παναθηναϊκός;».
Εκεί ο Χρήστος Πατσατζόγλου του λέει:
«Ο Ολυμπιακός θα νικήσει μέσα στην Τούμπα κι ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ θα έρθουν "Χ"».
Δείτε χαρακτηριστικά το απολαυστικό απόσπασμα:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.