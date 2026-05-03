Το Football Meets Data παρουσιάζει τα πιθανότερα αποτελέσματα στα σημερινά (3/5) παιχνίδια των Playoffs της Superleague.

Η 3η αγωνιστική των Playoffs της Stoiximan Superleague διεξάγεται σήμερα (3/5) και ενδέχεται να καθορίσει πολλά όσον αφορά τη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο δεύτερος της βαθμολογίας Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον 3ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας (19:00) και θέλει νίκη έτσι ώστε να μειώσει -έστω προσωρινά- στους δυο πόντους τη διαφορά από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Έπειτα, η Ένωση αγωνίζεται με τη σειρά της στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό (21:00) και γνωρίζοντας το αποτέλεσμα του άλλου ματς ενδέχεται να έχει την ευκαιρία να αυξήσει ακόμη και στους 8 βαθμούς τη διαφορά και να «αγκαλιάσει» το πρωτάθλημα.

Στο πλαίσιο αυτό, η κορυφαία πλατφόρμα ανάλυσης στατιστικών και δεδομένων, το Football Meets Data, παρουσιάζει τα πιθανότερα αποτελέσματα των δυο ντέρμπι.

Για το ματς της Τούμπας, οι «ερυθρόλευκοι» είναι φαβορί με 41%, η ομάδα του Λουτσέσκου έχει 33%, ενώ το ενδεχόμενο της ισοπαλίας «δίνεται» στο 26%.

Όσον αφορά το παιχνίδι στη Λεωφόρο, η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο με 41%, 33% το «τριφύλλι» και 26% το....Χ.

