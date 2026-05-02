Κοντούρης: «Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί πρωτάθλημα, δεν δικαιολογούμαστε να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο»

Οι δηλώσεις του Σωτήρη Κοντούρη για το μεγάλο ματς με την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague.

Ο μέσος του Παναθηναϊκού, Σωτήρης Κοντούρης μίλησε στην Cosmote TV πριν τον μεγάλο αγώνα με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο την Κυριακή (03/05-21:00) για την 3η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague. Οι δηλώσεις θα προβληθούν στην pre game εκπομπή του συνδρομητικού καναλιού.

Ο Έλληνας κεντρικός χαφ των «πρασίνων» ανέφερε πως οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» έχουν συζητήσει μεταξύ τους για την κατάσταση κι έχουν αποφασίσει να τα δώσουν όλα για να έχει η ομάδα όσο καλύτερο κλείσιμο γίνεται στη σεζόν.

Όσον αφορά το κομμάτι της δημιουργίας τελικών, εκείνος εξήγησε πως δεν είναι μόνο αυτό το θέμα λέγοντας πως γενικά η ομάδα δεν είχε την απόδοση που έπρεπε. Τόνισε δε πως θεωρεί πως ο Παναθηναϊκός θα έχει διαφορετική προσέγγιση στο αυριανό ματς.

Τέλος είπε πως δεν μπορεί να γίνεται λόγος για έλλειψη κινήτρου όταν παίζεις σε μία τόσο μεγάλη ομάδα κι έχεις ματς με μεγάλους αντιπάλους μπροστά σου ενώ σημείωσε πως πρέπει οι «πράσινοι» να εκμεταλλευτούν την έδρα του και την πίεση που έχει η ΑΕΚ.

Οι δηλώσεις του Σωτήρη Κοντούρη

Επιστροφή στους αγώνες των playoffs μετά από μια νέα διακοπή δύο εβδομάδων. Ημέρες που δεν πέρασαν ευχάριστα αφού προέρχεστε από ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πως ήταν και η διαχείριση αλλά και η δουλειά τις προηγούμενες ημέρες ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ;

Ξέρουμε πως η χρονιά είναι δύσκολη και πως η ομάδα δεν έχει πετύχει το στόχο της που είναι να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Έχουμε μείνει νωρίς έξω από αυτό. Το συζητήσαμε και μεταξύ μας, είπαμε ότι μπαίνοντας στην τελική ευθεία, σ’ αυτά τα επόμενα τέσσερα ματς πρέπει να έχουμε όσο καλύτερη αν γίνεται εικόνα. Αρχής γενομένης από το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Σίγουρα υπάρχει πίεση και είναι φυσιολογική η πίεση που υπάρχει γύρω από το club. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί πρωτάθλημα. Πρέπει να το διαχειριστούμε και να βγάλουμε εις πέρας το πλάνο του προπονητή, ν’ ακολουθήσουμε τις εντολές του και να δούμε στο τέλος τι έχουμε πετύχει.

Στα δύο πρώτα παιχνίδια των playoffs αυτό που παρατηρήθηκε είναι πως παρουσιάσατε μεγάλη δυσκολία στη δημιουργία, αλλά και στην τελική προσπάθεια. Συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια, είχατε πολύ λιγότερες προϋποθέσεις για γκολ. Τι είναι αυτό που προσπαθήσατε να κάνετε στις προπονήσεις των δύο τελευταίων εβδομάδων, προκειμένου να βελτιωθείτε σ’ αυτό το κομμάτι;

Θεωρώ πως δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Η εικόνα μας δεν ήταν καλή γενικά. Σίγουρα μας προβληματίζει πως δεν δημιουργούμε περισσότερες φάσεις, Θεωρώ πως αύριο (σ.σ. απόψε) θα έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Παίζουμε στην έδρα μας και θα πρέπει να παίξουμε επιθετικά και να δημιουργούμε φάσεις. Θεωρώ ότι όσο είσαι επιθετικός και δημιουργικός, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να πετύχεις ένα γκολ.

Όταν μια ομάδα βρίσκεται εκτός στόχων όπως ανέφερες κι εσύ, σίγουρα τα κίνητρα είναι λιγότερα. Όμως, πόσο σημαντικό κίνητρο είναι για εσάς το γεγονός πως αντιμετωπίζετε μια ομάδα που σας έχει κερδίσει δύο φορές φέτος και κατά δεύτερο λόγο, που θα παίξετε το προτελευταίο παιχνίδι στην ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου;

Όπως είπα και πριν είναι δεδομένο πως είμαστε εκτός στόχων, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί να μην έχουμε κίνητρο. Παίζουμε σε μια μεγάλη ομάδα με πολλές απαιτήσεις. Είτε διεκδικούσε πρωτάθλημα είτε όχι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, δεν δικαιολογείται σε κανένα παιχνίδι να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο. Από εκεί και πέρα, γνωρίζουμε πως απέναντι μας θα έχουμε έναν πολύ καλό αντίπαλο που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Έχουμε ηττηθεί από αυτόν στα δύο προηγούμενα ντέρμπι, αλλά για εμάς αύριο (σ.σ. απόψε) το παιχνίδι είναι διαφορετικό. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας και τον κόσμο μας. Είναι δεδομένο το άγχος του αντιπάλου και από εκεί και πέρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε από την πλευρά μας να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό.

