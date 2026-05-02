Εύκολη νίκη του πρωταθλητή ΠΑΟΚ με 2-0 επί του Παναθηναϊκού, στην 24η αγωνιστική της Α'Εθνικής γυναικών.

Απόλυτη κυριαρχία του ΠΑΟΚ στη σαββατιάτικη (2/5) αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τις φετινές πρωταθλήτριες να επικρατούν 2-0 στην έδρα τους στην 24η αγωνιστική της Α' Εθνικής γυναικών.

Το «τριφύλλι» απείλησε πρώτο με την Μπριάνα στο 4ο λεπτό και την Κόλλια στο 7', οι γηπεδούχες όμως απάντησαν άμεσα φτιάχνοντας μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με την Γκατσανίτσα, που προσπάθησε να πιάσει... στον ύπνο την άμυνα των Πρασίνων. Η πίεση του «Δικεφάλου» απέδωσε καρπούς στο 31ο λεπτό, όταν η Αντρέεφσκα, μετά από ιδανική σέντρα της Τζούρτζεβιτς, άνοιξε το σκορ με ένα εξαιρετικό τελείωμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ έψαχνε διακαώς ένα δεύτερο γκολ, δημιουργώντας τρεις κλασικές ευκαιρίες μέσα σε μόλις τρία λεπτά μέχρι το 52'.

Στο 63΄η Αντρέεφσκα αστόχησε από ευνοϊκή θέση για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, που κατάφερε να κάνει το τελικό 2-0 στο 70' ύστερα από άψογο τελείωμα της Γκατσανίτσα, που εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα για την κορυφαία σκόρερ στο πρωτάθλημα, με 21 τέρματα.