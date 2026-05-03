ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Τα.... ρέστα τους όσον αφορά τις πιθανότητες που έχουν για την κατάκτηση της φετινής Stoiximan Superleague παίζουν σήμερα (3/5) ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.
Οι δυο ομάδες κατεβαίνουν στο γήπεδο της Τούμπας με μοναδικό στόχο τη νίκη, περιμένοντας και το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (21:00) για να δουν που θα... καταλήξουν μετά το πέρας της 3ης αγωνιστικής των Playoffs.
Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 19:00 και η μετάδοση θα γίνει από το Novasports Prime.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.