Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του σημερινού (3/5) ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Τα.... ρέστα τους όσον αφορά τις πιθανότητες που έχουν για την κατάκτηση της φετινής Stoiximan Superleague παίζουν σήμερα (3/5) ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.

Οι δυο ομάδες κατεβαίνουν στο γήπεδο της Τούμπας με μοναδικό στόχο τη νίκη, περιμένοντας και το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (21:00) για να δουν που θα... καταλήξουν μετά το πέρας της 3ης αγωνιστικής των Playoffs.

Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 19:00 και η μετάδοση θα γίνει από το Novasports Prime.