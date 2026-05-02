Μαρίν: «Μας δίνουν επιπλέον κίνητρο οι οπαδοί μας, είναι... τρελό»

Ο μέσος της ΑΕΚ, Ραζβάν Μαρίν μίλησε για το κρίσιμο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και στάθηκε στο κίνητρο που δίνουν στους κιτρινόμαυρους οι οπαδοί τους με την παρουσία τους στην προπόνηση.

Στην Cosmote TV μίλησε ο Ραζβάν Μαρίν ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο Ρουμάνος χαφ δεν θεωρεί πως η διακοπή θα επηρεάσει τη φόρμα της ομάδας του, υπογραμμίζοντας πως η ΑΕΚ θα πρέπει να παίξει με τη νοοτροπία και τη στρατηγική που τη χαρακτηρίζει όλη τη φετινή σεζόν, ενώ πρόσθεσε πως η παρουσία των 10.000 και πλέον οπαδών στην προπόνηση δίνει πολύ μεγάλο κίνητρο σε αυτόν και τους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ραζβάν Μαρίν στην Cosmote TV:

Για τη διακοπή του πρωταθλήματος κι αν μπορεί αν επηρεάσει την ομάδα:

«Κατ’ αρχάς, είχαμε κάποιες μέρες ρεπό και παίκτες, όπως εγώ, που βρίσκονται συνέχεια στην εθνική τους ομάδα, είχαμε λίγο χρόνο να ξεκουραστούμε. Όμως, επιστρέφοντας κάναμε πραγματικά πολύ καλές προπονήσεις και δεν θεωρώ ότι θα επηρεαστεί η φόρμα και ο ρυθμός μας. Προετοιμάσαμε πολύ καλά το παιχνίδι».

Για το τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες απέναντι στον Παναθηναϊκό:

«Να κάνουμε ό,τι κάναμε έως τώρα. Να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, τη στρατηγική μας, το πλάνο μας και γι’ αυτό το παιχνίδι. Και είμαι σίγουρος ότι έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τη νίκη».

Για το πώς περιμένει τον Παναθηναϊκό:

«Σίγουρα θα τα δώσουν όλα, θα παλέψουν για κάθε διεκδικούμενη μπάλα, για κάθε φάση. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ιδιαίτερα στην έδρα τους».

Για το αν επηρεάζει το αυριανό ντέρμπι το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει κερδίσει δύο φορές φέτος τον Παναθηναϊκό:

«Όχι, δεν το νομίζω. Για εμάς θα είναι σίγουρα πιο δύσκολα γιατί θα θέλουν να πάρουν μια μικρή εκδίκηση. Όμως, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μέχρι σήμερα, όπως είπα και πριν, να διατηρήσουμε τη νοοτροπία μας, τη στρατηγική μας, το πλάνο μας. Και είμαι σίγουρος, ότι στο τέλος θα είμαστε εντάξει».

Για το αν αποτελεί επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες η παρουσία χιλιάδων οπαδών στην προπόνηση:

«Ναι, φυσικά. Για εμένα, όταν το είδα για πρώτη πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό… ήταν τρελό. Είναι τρελό, ξέρετε, να βλέπεις τόσους πολλούς οπαδούς να έρχονται μόνο για δεκαπέντε λεπτά, απλώς για να μας υποστηρίξουν. Για να δείξουν την αγάπη τους για εμάς και τη ομάδα. Φυσικά, αυτό μας δίνει επιπλέον κίνητρο».