Αποθέωση για Βίντα στη Σερβία: «Ηγέτης της ΑΕΚ, όταν σταματήσει θα γίνει μέλος του προπονητικού τιμ»

Ύμνοι των Σέρβων για τον Ντομαγκόι Βίντα που θα συνεχίσει για πέμπτη σεζόν στην ΑΕΚ μετά την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Ντομαγκόι Βίντα ανανέωσε το συμβόλαιό του ως το καλοκαίρι του 2027 στην ΑΕΚ, με τη σερβική ιστοσελίδα Mozzar Sport να στέκεται στην ηγετική φυσιογνωμία του 37χρονου Κροάτη στόπερ.

«Τρίτος στόπερ, αλλά πρώτος ηγέτης. Λατρεία από τον Νίκολιτς με τον πρόεδρο να του δίνει νέο συμβόλαιο στα γενέθλιά του», γράφουν οι Σέρβοι, οι οποίοι υπογραμμίζουν για τη σχέση του Βίντα με τον Νίκολιτς:

«Ο Σέρβος προπονητής κέρδισε την εμπιστοσύνη του. Υπάρχει μια ειλικρινής σχέση μεταξύ Νίκολιτς και Βίντα και αυτό φαίνεται όταν στα γκολ ο Κροάτης στόπερ μπαίνει από τον πάγκο μέσα στο γήπεδο για να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Ο Βίντα δεν είναι απλώς ένας παίκτης για την ΑΕΚ, είναι ο πιο ισχυρός στα αποδυτήριά της όταν χρειάζεται να φωνάξει και ο πιο άμεσος όταν χρειάζεται να δώσει οδηγίες. Έχει ηγετικές ικανότητες που δεν μπορούν να διδαχθούν, παρότι το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο αποτελούν οι Ρέλβας και Μουκουντί».

Η εκτίμηση των Σέρβων είναι ότι ο Βίντα θα ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο της ΑΕΚ όταν πάρει την απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. «Υπάρχουν ενδείξεις ότι όταν σταματήσει την καριέρα του θα ξεκινήσει την προπονητική του διαδρομή στην ΑΕΚ ως μέλος του τεχνικού τιμ».