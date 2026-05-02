Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Άρσεναλ - Φούλαμ και τα play-outs της Superleague
Σάββατο σήμερα (02/05) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Αρχικά η δράση ξεκινάει στις 13:45 (ΕΡΤ2) με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Α΄Εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών.
Για την 6η αγωνιστική των play-out της Stoiximan Superleague, ο Παναιτωλικός θα φιλοξενήσει στις 17:00 (Cosmote Sport 1) τη Κηφισιά, στις 17:30 (Nova Sports 2) o Πανσερραϊκός την ΑΕΛ Novibet και στις 19:30 (Nova Sports Prime) ο Αστέρας Τρίπολης τον Ατρόμητο.
Στην Αγγλία και την Premier League η Νιούκαστλ θα αναμετρηθεί με τη Μπράιτον (17:00, Nova Sports Premier League), η Γουλβς με τη Σάντερλαντ (17:00, Nova Sports Start), η Μπρέντφορντ με την Γουέστ Χαμ (17:00, Nova Sports 5) και η Άρσεναλ με τη Φούλαμ (19:30, Nova Sports Premier League).
Στη Bundesliga η Βέρντερ Βρέμης θα φιλοξενήσει την Άουγκσμπουργκ (16:30, Nova Sports 3), η Ουνιόν Βερολίνου την Κολωνία (16:30, Nova Sports Extra 2), η Χόφενχαϊμ τη Στουτγκάρδη (16:30, Nova Sports Extra 1), η Άιντραχτ Φρανκφούρτης το Αμβούργο (16:30, Nova Sports 4), η Μπάγερν Μονάχου τη Χάιντενχαϊμ (16:30, Nova Sports 3) και η Μπάγερ Λεβερκούζεν τη Λειψία (19:30, Nova Sports 3).
Στη La Liga, η Βιγιαρεάλ θα υποδεχθεί τη Λεβάντε (15:00, Nova Sports 1), η Βαλένθια την Ατλέτικο Μαδρίτης (17:15, Nova Sports 1), η Αλαβές την Αθλέτικ Μπιλμπάο (19:30, Nova Sports 1) και η Οσασούνα τη Μπαρτσελόνα (22:00, Nova Sports 1).
Στη Serie A της Ιταλίας, η Ουντινέζε θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Τορίνο (16:00, Cosmote Sport 2), η Κόμο με τη Νάπολι (19:00, Cosmote Sport 2) και η Αταλάντα με τη Τζένοα (21:45, Cosmote Sport 2).
Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης η Μπενφίκα θα αγωνιστεί στην έδρα της Φαμαλικάο (20:00, Cosmote Sport 3), η Αϊντχόβεν στου Άγιαξ (21:00, Nova Sports 2), ενώ η Πόρτο θα υποδεχθεί την Αλβέρκα (22:00, Cosmote Sport 3).
Στο πόλο, για το Final 4 του Conference Cup ο Απόλλων Σμύρνης θα αναμετρηθεί με τη Χόνβεντ (19:00, ΕΡΤ2) και ο Πανιώνιος με τη Ντε Ακερ Μπολόνια (21:15, ΕΡΤ2).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (13:45, ΕΡΤ2)
- Βιγιαρεάλ - Λεβάντε (15:00, Nova Sports 1)
- Ουντινέζε - Τορίνο (16:00, Cosmote Sport 2)
- Βέρντερ Βρέμης - Άουγκσμπουργκ (16:30, Nova Sports 3)
- Ουνιόν Βερολίνου - Κολωνία (16:30, Nova Sports Extra 2)
- Χόφενχαϊμ - Στουτγκάρδη (16:30, Nova Sports Extra 1)
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Αμβούργο (16:30, Nova Sports 4)
- Μπάγερν Μονάχου - Χαίντενχαϊμ (16:30, Nova Sports 3)
- Νιούκαστλ - Μπράιτον (17:00, Nova Sports Premier League)
- Γούλβς - Σάντερλαντ (17:00, Nova Sports Start)
- Μπρέντφορντ - Γουέστ Χαμ (17:00, Nova Sports 5)
- Παναιτωλικός - Κηφισιά (17:00, Cosmote Sport 1)
- Βαλένθια - Ατλέτικο Μαδρίτης (17:15, Nova Sports 1)
- Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet (17:15, Nova Sports 2)
- Αππόλων Σμύρνης - Χόνβεντ (19:00, ΕΡΤ2)
- Κόμο - Νάπολι (19:00, Cosmote Sport 2)
- Άρσεναλ - Φούλαμ (19:30, Nova Sports Premier League)
- Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος (19:30, Nova Sports Prime)
- Μπάγερ Λεβερκούζεν - Λειψία (19:30, Nova Sports 3)
- Αλαβές - Αθλέτικ Μπιλμπάο (19:30, Nova Sports 1)
- Φαμαλικαό - Μπενφίκα (20:00, Cosmote Sport 3)
- Άγιαξ - Αϊντχόβεν (21:00, Nova Sports 2)
- Πανιώνιος - Ντε Ακέρ Μπολόνια (21:15, ΕΡΤ2)
- Αταλάντα - Τζένοα (21:45, Cosmote Sport 2)
- Οσασούνα - Μπαρτσελόνα (22:00, Nova Sports 1)
- Πόρτο - Αλβέρκα (22:30, Cosmote Sport 3)
