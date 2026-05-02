Σάββατο σήμερα (02/05) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Αρχικά η δράση ξεκινάει στις 13:45 (ΕΡΤ2) με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Α΄Εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών.

Για την 6η αγωνιστική των play-out της Stoiximan Superleague, ο Παναιτωλικός θα φιλοξενήσει στις 17:00 (Cosmote Sport 1) τη Κηφισιά, στις 17:30 (Nova Sports 2) o Πανσερραϊκός την ΑΕΛ Novibet και στις 19:30 (Nova Sports Prime) ο Αστέρας Τρίπολης τον Ατρόμητο.

Στην Αγγλία και την Premier League η Νιούκαστλ θα αναμετρηθεί με τη Μπράιτον (17:00, Nova Sports Premier League), η Γουλβς με τη Σάντερλαντ (17:00, Nova Sports Start), η Μπρέντφορντ με την Γουέστ Χαμ (17:00, Nova Sports 5) και η Άρσεναλ με τη Φούλαμ (19:30, Nova Sports Premier League).

Στη Bundesliga η Βέρντερ Βρέμης θα φιλοξενήσει την Άουγκσμπουργκ (16:30, Nova Sports 3), η Ουνιόν Βερολίνου την Κολωνία (16:30, Nova Sports Extra 2), η Χόφενχαϊμ τη Στουτγκάρδη (16:30, Nova Sports Extra 1), η Άιντραχτ Φρανκφούρτης το Αμβούργο (16:30, Nova Sports 4), η Μπάγερν Μονάχου τη Χάιντενχαϊμ (16:30, Nova Sports 3) και η Μπάγερ Λεβερκούζεν τη Λειψία (19:30, Nova Sports 3).

Στη La Liga, η Βιγιαρεάλ θα υποδεχθεί τη Λεβάντε (15:00, Nova Sports 1), η Βαλένθια την Ατλέτικο Μαδρίτης (17:15, Nova Sports 1), η Αλαβές την Αθλέτικ Μπιλμπάο (19:30, Nova Sports 1) και η Οσασούνα τη Μπαρτσελόνα (22:00, Nova Sports 1).

Στη Serie A της Ιταλίας, η Ουντινέζε θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Τορίνο (16:00, Cosmote Sport 2), η Κόμο με τη Νάπολι (19:00, Cosmote Sport 2) και η Αταλάντα με τη Τζένοα (21:45, Cosmote Sport 2).

Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης η Μπενφίκα θα αγωνιστεί στην έδρα της Φαμαλικάο (20:00, Cosmote Sport 3), η Αϊντχόβεν στου Άγιαξ (21:00, Nova Sports 2), ενώ η Πόρτο θα υποδεχθεί την Αλβέρκα (22:00, Cosmote Sport 3).

Στο πόλο, για το Final 4 του Conference Cup ο Απόλλων Σμύρνης θα αναμετρηθεί με τη Χόνβεντ (19:00, ΕΡΤ2) και ο Πανιώνιος με τη Ντε Ακερ Μπολόνια (21:15, ΕΡΤ2).

