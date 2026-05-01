Ο Μιχάλης Γρηγορίου δείχνει να έχει καταλήξει στα πρόσωπα που θα ξεκινήσουν στο εκτός έδρας παιχνίδι (3/5) με τον ΟΦΗ και το βασικό ερωτηματικό αφορά την άμυνα.

Η σημερινή (1/5) προπόνηση έδειξε ότι ο Χαμζά Μεντίλ δύσκολα θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στην Κρήτη καθώς ο Μαροκινός αριστερός full back συμμετείχε μεν στο αρχικό πρόγραμμα, στη συνέχεια όμως ακολούθησε ατομικό. Αυτό σημαίνει ότι ο Νοά Φαντιγκά θα καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας και ο Άλβαρο Τεχέρο το αντίστοιχο δεξιό. Στο κέντρο της άμυνας, το πιθανότερο είναι να χρησιμοποιηθούν οι Φαμπιάνο – Σούντμπεργκ.

Πηγαίνοντας στον άξονα της μεσαίας γραμμής, είναι δεδομένη η απουσία του Μάρτιν Χόνγκλα και βάσει των δοκιμών του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Φρέντρικ Γένσεν δείχνει να έχει αποκτήσει προβάδισμα έναντι του Κώστα Γαλανόπουλου για τον ρόλο του παρτενέρ του Ούρος Ράτσιτς. Στην επιθετική τετράδα, καθώς ο Λορέν Μορόν παραμένει εκτός, ο Τίνο Καντεβέρε προβλέπεται να αγωνιστεί στην κορυφή και πίσω του θα είναι η τριάδα των Γκαρέ, Πέρεθ και Ντούντου.