Δημοσίευμα στην Αργεντινή αναφέρει ότι ακόμη δεν έχει εισπράξει η Ρασίνγκ Κλουμπ το ποσό που της αντιστοιχούσε από την πώληση του Μπενχαμίν Γκαρέ στη Βραζιλία.

Το πλαίσιο συμφωνίας του Άρη με τη Βάσκο ντα Γκάμα για τον Μπενχαμίν Γκαρέ προβλέπει τον δανεισμό του παίκτη έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντας έτους αλλά και option αγοράς των δικαιωμάτων του η οποία – σύμφωνα με την ΠΑΕ Άρης – ανέρχεται στα 3.000.000 ευρώ. Βάσει των εμφανίσεων του Αργεντίνου επιθετικού, οι «κίτρινοι» ήδη ξεκίνησαν τις διαδικασίες αγοράς των δικαιωμάτων του αλλά το πιθανότερο είναι να επιδιώξουν να τον αποκτήσουν με μικρότερο ποσό. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι πρόσφατα προχώρησαν σε επικοινωνία με τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή στην οποία εξέφρασαν τις σκέψεις τους.

Φαίνεται όμως ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι τόσο απλή υπό την έννοια ότι δημοσίευμα στην Αργεντινή αναφέρει ότι η Ρασίνγκ Κλουμπ περιμένει να εισπράξει τα χρήματα που της αναλογούν από την πώληση του παίκτη από τη Σαμάρα στη Βάσκο ντα Γκάμα. Για την ακρίβεια, το δημοσίευμα κάνει λόγο για ένα «απρόσμενο δώρο» σημειώνοντας όμως ότι εδώ κι έναν χρόνο, δεν έχουν πιστωθεί χρήματα στον λογαριασμό της παρότι η πώληση ολοκληρώθηκε τον Φλεβάρη του 2025.

«Η Ρασίγκ Κλουμπ διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 50% και επωφελείται από την πώληση του παίκτη στη Βάσκο ντα Γκάμα έναντι τριών εκατομμυρίων ευρώ. Παρότι η μεταγραφή ολοκληρώθηκε εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο, τα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από το κλαμπ στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της βραζιλιάνικης ομάδας και της Κρίλια (Σαμάρα) από τη Ρωσία. Εκτιμάται ότι μόλις η Βάσκο ντα Γκάμα ολοκληρώσει την πληρωμή, η Ρασίγκ Κλουμπ θα επωφεληθεί ένα ποσό περί του ενός εκατομμυρίου ευρώ».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο σύλλογος της Αργεντινής είχε παραχωρήσει τον παίκτη στη Σαμάρα έναντι 1.7 εκατ. ευρώ, διατηρώντας το ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 50% καθώς επίσης και ότι το συμβόλαιο του παίκτη στη Βάσκο ντα Γκάμα εκπνέει τον Δεκέμβρη του 2027.