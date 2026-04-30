Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι παίκτης του Λεβαδειακού κι αυτό πρόκειται να αλλάξει μονάχα αν σύλλογος και παίκτης ικανοποιηθούν πλήρως, κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί με τα ποσά που ακούγονται.

Τα μεταγραφικά σενάρια για τον μέλλον του Τριαντάφυλλου Τσάπρα συνεχίζουν να δίνουν και να παίρνουν όσο φτάνουμε πιο κοντά στην έναρξη των καλοκαιρινών μεταγραφών. Είναι λογικό αφού ο Έλληνας δεξιός μπακ αποτέλεσε μία από τις αποκαλύψεις του φετινού πρωταθλήματος και μαζί με τον Λάζαρο Ρότα της ΑΕΚ αποτέλεσαν τους δύο παίκτες που ήταν με διαφορά καλύτεροι από τους υπολοίπους στη θέση αυτή την τρέχουσα σεζόν.

Γι' αυτό τον λόγο και ο Λεβαδειακός έσπευσε να ανανεώσει τη μεταξύ τους συνεργασία ήδη από τα τέλη του Μαρτίου φροντίζοντας να μπει από ισχυρή διαπραγματευτική θέση στην οποιαδήποτε συζήτηση γίνει για τον 24χρονο ποδοσφαιριστή, που αποτελεί κομβικό «γρανάζι» του κλαμπ.

Μην ξεχνάμε άλλωστε πως μιλάμε για τον πρώτο παίκτη σε ασίστ στο φετινό πρωτάθλημα και τον μοναδικό που έχει φτάσει σε διψήφιο νούμερο, αφού έχει 10.

Με τέτοια νούμερα... προκοπή δεν γίνεται

Μπορεί, προς στιγμήν, να μην έχει οριστεί συγκεκριμένη τιμή από τον Λεβαδειακό, ωστόσο υπάρχει ένα στοιχείο που μας δίνει μία εικόνα σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα που θα απαιτηθούν για να γίνει ένα deal.

Αυτό είναι πως με τα χρήματα που γράφονται και ακούγονται αυτό τον καιρό, δηλαδή τα 1-1,5 εκατ. ευρώ, δεν υπάρχει περίπτωση να γινόταν ούτε καν συζήτηση από την ομάδα της Λιβαδειάς.

Κι αν αυτό ακούγεται σε κάποιους πολύ θεωρητικό, το κλαμπ της Βοιωτίας το έχει δείξει αυτό και με πράξεις έχοντας ήδη απορρίψει προτάσεις, που ήταν μεγαλύτερες από τα νούμερα αυτά.

Κλείνοντας, να σημειώσουμε, για άλλη μια φορά, πως δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή, καμία συμφωνία για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, παρ' ότι έχουν υπάρξει επανειλημμένα τέτοιες αναφορές.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το καλοκαίρι για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα αναμένεται... καυτό, αφού υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για κείνον, εντός κι εκτός συνόρων.