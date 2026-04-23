Τέσσερις ομάδες είναι άμεσα ενδιαφερόμενες για τον τελικό Κυπέλλου του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ και γιατί τις συμφέρει να πάρει τον τίτλο ο Δικέφαλος.

Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το Σάββατο 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό (20:30) το Κύπελλο Ελλάδας.

Η κάθε ομάδα ασφαλώς θέλει να προσθέσει την κούπα στην τροπαιοθήκη της, αλλά ο τελικός Κυπέλλου, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες δεν ενδιαφέρει μόνο αυτές που συμμετέχουν. Ο τίτλος δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο κι επηρεάζονται ανάλογα με το ποιος το κατακτά κι άλλες ομάδες.

Ο Άρης για παράδειγμα... θέλει Κυπελλούχο τον ΠΑΟΚ. Το ίδιο ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Λεβαδειακός. Δεν αναφερόμαστε στον οπαδό της κάθε ομάδας που άλλος μπορεί να είναι αδιάφορος για το ποιος θα πάρει τον τίτλο, αφού δεν αγωνίζεται η ομάδα του, ή να προτιμάει τον ΟΦΗ. Στεκόμαστε στις ομάδες που ανάλογα με το ευρωπαϊκό εισιτήριο θα κάνουν τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν.

Είτε αυτός αφορά την προετοιμασία είτε τον προϋπολογισμό. Γιατί άλλο να ξέρεις ότι θα είσαι στα προκριματικά του Champions League και να σε περιμένουν αρκετά εκατομμύρια κι άλλο να είσαι στο Europa League ή το Conference League. Ειδικά στην τελευταία διοργάνωση ένας αποκλεισμός σε αφήνει εκτός. Στις άλλες δύο οι ομάδες έχουν «κανονάκια» αν αποκλειστούν.

Ας δούμε γιατί κάθε μία από τις τέσσερις ομάδες που αναφέραμε «υποστηρίζουν» ή αν προτιμάτε τη συμφέρει να πάρει ο ΠΑΟΚ το Κύπελλο.

Ολυμπιακός: Αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος στο πρωτάθλημα και θα πάρει μέρος στα προκριματικά του Champions League ξεκινώντας από τα τέλη Ιουλίου. Αν πάρει το Κύπελλο ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός εφόσον δεν κατακτήσει το πρωτάθλημα, θέλει να τερματίσει δεύτερος για να κυνηγήσει τα εκατομμύρια της League Phase της πρώτης διοργάνωσης της UEFA. Αν τερματίσει τρίτος, που επίσης δεν είναι απίθανο σενάριο, τότε με Κυπελλούχο τον ΠΑΟΚ θα παίξει στα playoffs του Europa League.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ελπίζει στα εκατομμύρια του Champions League, αλλά θα είναι δεδομένα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είτε του Europa League είτε του Conference League, το οποίο έχει κατακτήσει. Σημαντικό επίσης είναι ότι θα παίξει τέλος Αυγούστου και θα θέλει μία πρόκριση για το Europa League. Άρα, θα έχει περισσότερο χρόνο προετοιμασίας και θα κάνει πιο άνετα τις κινήσεις του.

Αν το πάρει ο ΟΦΗ, όμως και ο Ολυμπιακός τερματίσει τρίτος πίσω από τον ΠΑΟΚ που δεν είναι απίθανο αυτή τη στιγμή, θα παίξουν οι Κρητικοί στα playoffs του Europa League, οπότε θα είναι σίγουρα σε League Phase τη νέα σεζόν και οι Πειραιώτες θα παίξουν τέλος Ιουλίου στα προκριματικά του Europa League. Λιγότερος χρόνος προετοιμασίας και κίνδυνος με δύο αποκλεισμούς να βρεθεί εκτός Ευρώπης, έστω κι αν είναι ισχυρός. Το καλοκαίρι που καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, όλα μπορούν να συμβούν...

Παναθηναϊκός: Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να περάσει τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο έχει 8 βαθμούς διαφορά και να τερματίσει τρίτος. Με Κυπελλούχο τον Δικέφαλο, το τριφύλλι θα παίξει στα προκριματικά του Europa League.

Με Κυπελλούχο τον ΟΦΗ (αναφέραμε ότι πάει στα playoffs του Europa League), ο τέταρτος Παναθηναϊκός «υποβιβάζεται» στα προκριματικά του Conference League. Θα πάρει δηλαδή το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οπότε θα θέλει τρεις προκρίσεις για να μπει στη League Phase. Λιγότερος χρόνος προετοιμασίας, λιγότερα έσοδα και φυσικά με νέο προπονητή (όπως όλα δείχνουν) και αρκετές αλλαγές και πάλι στο ρόστερ, θα είναι δύσκολο η ομάδα να είναι σε μεγάλο βαθμό έτοιμη.

Ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει βέβαια τη βαθμολογία του και δεν θα έχει μεγαθήρια στον δρόμο του, αλλά το να κάνεις τρεις προκρίσεις Ιούλιο και Αύγουστο δεν είναι και το πιο απλό πράγμα. Ένας αποκλεισμός σε αφήνει εκτός Ευρώπης... Αντίθετα, με τα προκριματικά του Europa League ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα «κανονάκι».

Λεβαδειακός - Άρης: Αναφέρουμε τις δύο ομάδες, γιατί ο Βόλος μοιάζει πιο δύσκολο, αλλά όχι απίθανο να πάρει την πέμπτη θέση. Ο Λεβαδειακός έχει 22 βαθμούς, ο ΟΦΗ 20, ο Άρης 19 και ο Βόλος 17. Αν πάρει ο ΟΦΗ το Κύπελλο τα playoffs 5-8 δεν έχουν πλέον νόημα. Θα γίνουν τέσσερις αδιάφορες αγωνιστικές κι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αλλάξουν ΕΠΟ και Super League τη νέα σεζόν. Να γίνεται ο τελικός στο τέλος της σεζόν με το format που υπάρχει τώρα.

Ο ΟΦΗ, λοιπόν, θα πάει στα playoffs του Europa League, ο πρώτος playoffs Champions League, ο δεύτερος στον β' προκριματικό της ίδιας διοργάνωσης, ο τρίτος στον β' προκριματικό γύρο του Europa League και ο τέταρτος στον β' προκριματικό του Conference League. Οπότε, Λεβαδειακός, Άρης, Βόλος ξεχνούν την Ευρώπη.

Αντίθετα, αν ο ΠΑΟΚ είναι Κυπελλούχος, Λεβαδειακός, ΟΦΗ, Άρης και με λιγότερες πιθανότητες ο Βόλος, θα διεκδικήσουν την πέμπτη θέση για το τελευταίο εισιτήριο που οδηγεί στον β' προκριματικό του Conference League.